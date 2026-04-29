Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ: Οι Θεσσαλονικείς γράφουν ιστορία στον τελικό του FIBA Europe Cup

Ραντεβού με την ιστορία έχει ο ΠΑΟΚ το βράδυ της Τετάρτης (29/4/2026, 21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Live από το NewsIt.gr). O Δικέφαλος του Βορρά συγκρούεται με την Μπιλμπάο στην Ισπανία, στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Στόχος του ΠΑΟΚ είναι η νίκη ή ήττα μέχρι 5 πόντους, αφού στον πρώτο τελικό οι Θεσσαλονικείς είχαν επικρατήσει με 79-73 στο Παλατάκι. Σε περίπτωση ήττας με 6 πόντους, ο τελικός με την Μπιλμπάο θα πάει στην παράταση, ενώ αν ο Δικέφαλος ηττηθεί με περισσότερους από 6 πόντους, τότε οι Βάσκοι θα κατακτήσουν για δεύτερη σερί σεζόν το FIBA Europe Cup.

Οι δύο ομάδες είχαν συγκρουστεί και στους περσινούς τελικούς, όπου η Μπιλμπάο είχε φτάσει οριακά στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ο ΠΑΟΚ θέλει στεφθεί ξανά Κυπελλούχος Ευρώπης μετά από 32 ολόκληρα χρόνια και προσπάθεια της αυτή, η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου θα έχει και 500 οπαδούς που ταξίδεψαν στο Μπιλμπάο.

«Οι πιο δύσκολες αποστολές είναι για τους καλύτερους στρατιώτες. Έχουμε απέναντι μας μια ομάδα μνε ποιότητα σε περιφέρεια και ρακέτα. Έχουν εξαιρετική προπονητική καθοδήγηση. Θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη, αλλά είμαστε στον τελικό, έτσι πρέπει να είναι.

Αν γυρίσουμε δύο μήνες πριν, μας ασκήθηκε πολλή κριτική. Αν έχουμε την ποιότητα και τον χαρακτήρα. Δεν αποφύγαμε την κριτική και την κρατήσαμε. Λειτούργησε σαν καύσιμο για εμάς. Έπρεπε να γίνουμε μια πολύ δεμένη ομάδα, έπρεπε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Κάθε νίκη μας έφερε πιο κοντά σε αυτό που θέλαμε να γίνουμε. Αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη από στιγμές που δεν καταγράφονται στην στατιστική»,

«Το πόσο κλειδωμένοι ήμασταν στη διαδικασία του επόμενου ματς. Το συζητούσαμε πολύ με τα παιδιά. Το μυαλό ήταν εύκολο να ξεφύγει με αυτά που συμβαίνουν γύρω. Τα παιδιά με έκαναν περήφανο. Το ότι φτάσαμε στην 3η θέση στο πρωτάθλημα είναι εξόχως σημαντικό. Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά πρέπει να έχεις και ένα έξυπνο πλάνο και οι παίκτες να το εκτελέσουν με θέληση και ενθουσιασμό», δήλωσε ο Παντελής Μπούτσκος για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Η “χρυσή βίβλος” του FIBA Europe Cup

2016 Σκαϊλάινερς Φρανκφούρτης (Γερμανία)

2017 Ναντέρ (Γαλλία)

2018 Βενέτσια (Ιταλία)

2019 Σάσαρι (Ιταλία)

2020 – *

2021 Ιρόνι Νες Ζιόνα (Ισραήλ)

2022 Μπαχτσεσεχίρ (Τουρκία)

2023 Ανβίλ Βλότσλαβεκ (Πολωνία)

2024 Νάινερς Τσέμνιτς (Γερμανία)

2025 Μπιλμπάο (Ισπανία)

*Η διοργάνωση διακόπηκε οριστικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.