Μπογκντάνοβιτς για Ομπράντοβιτς: «Η Παρτιζάν είναι η μεγάλη του αγάπη»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είχε αγωνιστεί στην Φενερμπαχτσέ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι δύο τους είχαν οδηγήσει την τουρκική ομάδα στην κατάκτηση της Euroleague το 2017.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Παρτιζάν και ο Μπογκντάνοβιτς σε συνέντευξή στο podcast της Euroleague μίλησε για την αγάπη του Ζοτς για την σερβική ομάδα, αλλά και την συνύπαρξή τους στην Φενερμπαχτσέ.

Τα λόγια του Μπογκντάνοβιτς για τον Ζοτς

«Λυπάμαι που δεν θα τον βλέπω πια δίπλα στον πάγκο. Ήταν μεγάλο σοκ για μένα ωστόσο ο Ζέλικο είναι έμπειρος άνθρωπος και πιστεύω στην απόφασή του. Σε αυτήν τη συγκυρία ήταν η καλύτερη λύση, όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για την ομάδα. Η συναισθηματική του σχέση με την Παρτίζαν είναι πολύ ισχυρή. Είμαι πολύ λυπημένος που πήρε αυτήν την απόφαση, αλλά σίγουρα ξέρει γιατί το έκανε.

Όταν ένας προπονητής παίρνει μια τέτοια απόφαση, πάντα υπάρχει αντίδραση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί… Ειδικά όταν φεύγει κάποιος σαν τον Ζέλικο. Πάντα έπαιρνε επάνω του την ευθύνη και όλη την πίεση. Τώρα η πίεση πέφτει στους παίκτες, γιατί δεν υπάρχει πια ο Ζέλικο. Από την εμπειρία μου, τέτοιες καταστάσεις μπορούν να φέρουν και κάτι καλό και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί.

Η Παρτίζαν είναι η πρώτη του αγάπη. Ακόμη και όταν ήμασταν στη Φενέρ, πάντα μιλούσαμε για την Παρτίζαν. Αγαπάει το μπάσκετ και όταν μιλάει με τους παίκτες θέλει να βλέπει τη δική τους αγάπη για το παιχνίδι, γιατί αυτό τον κάνει χαρούμενο».

Για το δικό του πέρασμα από την Παρτιζάν: «Ήταν υπέροχα. Τις δύο πρώτες χρονιές είχα την ευκαιρία να παίξω με σπουδαίους παίκτες. Ήταν μοναδικό να κατακτάς τρόπαια και να παίζεις στο Top 16 της Euroleague. Τότε συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι το υψηλότερο επίπεδο. Οι επόμενες δύο σεζόν ήταν υπό τον Ντούλε Βουγιόσεβιτς και ήταν σαν στρατός. Έφτιαξα τις εργασιακές μου συνήθειες, σίγουρα ήταν διαφορετικά απ’ ό,τι τώρα. Αλλά κάθε εποχή έχει τα δικά της».