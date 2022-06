Η “μάχη” του Έντγκαρ Μπερλάνγκα με τον Αλέξις Ανγκούλο θύμισε σε πολλούς τον προ 25ετίας αγώνα μποξ του Μάικ Τάισον με τον Εβαντερ Χόλιφιλντ.

Ο Έντγκαρ Μπερλάνγκα, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της πυγμαχίας, λίγο έλειψε να αποκτήσει το… παρατσούκλι, Μάικ Τάισον, λόγω της κίνησης που έκανε στον Αλέξις Ανγκούλο.

Ο Αμερικανός πυγμάχος, ο οποίος έχει γίνει πασίγνωστος, μετά από τις 16 σερί νίκες που έχει πάρει, αγωνίστηκε το Σάββατο (11.06.2022) ενάντια στον Κουβανό, Ροαμέρ Αλέξις Ανγκούλο, στο Madison Square Garden.

Ο Μπερλάνγκα όμως φαίνεται πως τα βρήκε.. σκούρα κόντρα στον αντίπαλο του και έχασε την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια του 7ου γύρου.

Ο Αμερικανός προσπάθησε να δαγκώσει τον αντίπαλο του στην περιοχή του αυτιού και του λαιμού αλλά δεν τα κατάφερε, με τον Ανγκούλο να… νιώθει την απειλή και να τραβιέται. Απ’ την μεριά του, ο διαιτητής δεν κατάλαβε το τι συνέβη.

«Έπαιζε με αγκώνες, προσπαθώντας να ξεφύγει. Ήμουν έτοιμος να του την κάνω όπως ο Μάικ Τάισον», ανέφερε σχετικά, μετά το τέλος του αγώνα, πανηγυρίζοντας τη νίκη με ομώνυμη απόφαση.

Berlanga was awful.. and he tried to bite his opponent’s ear. I felt he lost the fight. He didn’t do much. Won in front of home crowd. pic.twitter.com/3qEAx34arf