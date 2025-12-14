Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1: Διπλό με Καμπάλ και ζωντανή στη μάχη της κορυφής στη Serie A

Η Γιουβέντους πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό (0-1) στην Μπολόνια και μαζί με την Ίντερ ήταν οι μεγάλες κερδισμένες της αγωνιστικής στη Serie A.

Μία από τις τελευταίες ευκαιρίες που θα είχε για να ξαναμπεί στη μάχη του τίτλου εκμεταλλεύτηκε η Γιουβέντους. Μέσα στο «Ρενάτο Νταλ’ Αρα» και απέναντι σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Serie A, η «Βέκια Σινιόρα» πέτυχε σπουδαία νίκη με 1-0 και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που είχαν προηγηθεί κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο -7 από την πρωτοπόρο, Ίντερ και να ελπίζει…

Το γκολ του 24χρονου Κολομβιανού αμυντικού, Χουάν Καμπάλ, έκρινε την προτελευταία αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος. Αμέσως μετά το προβάδισμα που απέκτησαν οι «μπιανκονέρι» και συγκεκριμένα σε πέντε λεπτά, οι «ροσομπλού» έμειναν με παίκτη λιγότερο (αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Χέγκεμ στο 69′).

Ο παράγοντας αυτός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν ν’ απειλήσουν και τους φιλιοξενούμενους να κρατούν σχετικά άνετα το υπέρ τους προβάδισμα.

Βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

Ίντερ 33

Μίλαν 32

Νάπολι 31

Ρόμα 27 -14αγ.

Γιουβέντους 26

Μπολόνια 25

Κόμο 24 -14αγ.

Λάτσιο 22

Σασουόλο 21

Ουντινέζε 21

Κρεμονέζε 20

Αταλάντα 19

Τορίνο 17

Λέτσε 16

Τζένοα 14

Πάρμα 14

Κάλιαρι 14

Βερόνα 12

Πίζα 10

Φιορεντίνα 6