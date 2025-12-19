Αθλητικά

Μπολόνια – Ίντερ 1-1 (3-2 πεν): Ο Ιμόμπιλε έστειλε τους «ροσομπλού» στον τελικό του ιταλικού Super Cup

Η Νάπολι έμαθε τον αντίπαλό της στον τελικό του ιταλικού Super Cup
Τσίρο Ιμόμπιλε
Ο Τσίρο Ιμόμπιλε της Μπολόνια/ REUTERS/Daniele Mascolo

Η Μπολόνια κατάφερε να κερδίσει στη διαδικασία των πέναλτι την Ίντερ χάρη στη εύστοχη τελευταία εκτέλεση του Ιμόμπιλε και έκλεισε θέση για τον τελικό του ιταλικού Super Cup

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1. Ο Τουράμ άνοιξε το σκορ στο 2′ για την Ίντερ, όμως ο Ορσολίνι στο 35′ εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε η Μπολόνια και ισοφάρισε την αναμέτρηση.

Το παιχνίδι κατέληξε στα πέναλτι, αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης. Ο Ιμόμπιλε ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και έδωσε την πρόκριση στους «ροσομπλού». Για την Ίντερ αστόχησαν οι Μπαστόνι, Μπαρέλα και Μπονί, ενώ οι Μαρτίνες και Ντε Φράι ήταν εύστοχοι.

Φέργκιουσον, Ρόου και Ιμόμπιλε βρήκαν δίχτυα για την Μπολόνια, ενώ ο Μόρο και ο Μιράντα αστόχησαν.

Στον τελικό θα αντιμετωπίσουν τη Νάπολι που απέκλεισε τη Μίλαν με 2-0 στον πρώτο ημιτελικό. Τη Δευτέρα (22/12/25, 21:00) θα διεξαχθεί ο τελικός της διοργάνωσης.

