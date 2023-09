Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σε λίγες ώρες (21/09, 22:00, LIVE από το Newsit.gr) την Μπράιτον για την πρεμιέρα στο δεύτερο όμιλο του Europa League και θα έχει στο πλευρό της και οπαδούς της.

Πάνω από 1.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στις κερκίδες του γηπέδου της Μπράιτον, αλλά έχουν ήδη δημιουργήσει κλίμα εξέδρας στη γύρω περιοχή.

Όπως φαίνεται σε video που κυκλοφορούν στα social media, οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν αρχίσει τα συνθήματα ακόμη και σε παμπ. «Οι οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται στην παμπ “King and Queen” στο Μπράιτον», έγραψε βρετανός δημοσιογράφος στη λεζάντα ενός από τα video.

AEK Athens fans are based at the King and Queen pub in Brighton. #bhafc #aekfc pic.twitter.com/m2agjZK4q6