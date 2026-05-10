Πρωταθλητής Κ17 ο Παναθηναϊκός

Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κ17 πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός.

Με γκολ του Ιάσωνα Νεμπη στο 85′ οι «πράσινοι» ισοφάρισαν 1-1 την ΑΕΛ στη Λάρισα και έφτασαν τους 61 βαθμούς, έναντι 58 της ΑΕΚ της οποίας υπερτερούν σε περίπτωση ισοβαθμίας. Ετσι, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της σεζόν, o Παναθηναϊκός εξασφάλισε τον τίτλο και έσπασε την 12ετή κυριαρχία του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός παραμένει πολυνίκης του θεσμού με 7 κατακτήσεις, ακολουθεί με 6 ο ΠΑΟΚ και με δύο ο Παναθηναϊκός, ενώ από μία φορά έχουν κατακτήσει το τρόπαιο ο Άρης και η Ξάνθη. Η διοργάνωση που ξεκίνησε το 2008/2009 μετράει 18 χρόνια «ζωής» όμως έχουν αναδειχθεί 17 πρωταθλητές, καθώς το 2021 το πρωτάθλημα ματαιώθηκε λόγω COVID.

Μέχρι τη σεζόν 2023/24 η Super League Κ17 διεξαγόταν σε δύο ομίλους, βόρειος-νότιος και ακολουθούσαν νοκ άουτ αγώνες για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής. Από το 2024/25 διεξάγεται σε ενιαίο όμιλο ως πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Η «Χρυσή Βίβλος»

7 τίτλοι: Ολυμπιακός (2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2023)

6 τίτλοι: ΠΑΟΚ (2013, 2016, 2020, 2022, 2024, 2025)

2 τίτλοι: Παναθηναϊκός (2009, 2026)

1 τίτλος: Άρης (2012), Ξάνθη (2014)