Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι 2-1: Με τρόμερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο «λύγισε» την ομάδα του Γκουαρντιόλα

Η Μπράιτον μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως δεν τα παράτησε και με τέρματα των Μίλνερ και Γκρούντα πήρε σπουδαία νίκη (2-1) κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι στο πρώτο παιχνίδι με τον Ρόντρι βασικό, ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε με γκολ του Χάαλαντ, που εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μαρμούς. Οι «Πολίτες» δεν κατάφεραν να βρουν δεύτερο τέρμα στο πρώτο μέρος που θα τους έδινε σημαντικό προβάδισμα νίκης, έναντι της Μπράιτον.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπράιτον «εμφανίστηκε» στο γήπεδο και αρχικά με εύστοχο πέναλτι του Μίλνερ ισοφάρισε στο 67′. Ο Γκρούντα, που είχε περάσει ως αλλαγή στο 61′, δέχτηκε μία έξυπνη πάσα από τον Μιτόμα και στο 89′ κέρδισε τετ α τετ τον Τράφορντ, δίνοτας το τρίποντο στην ομάδα του.

Οι Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας δεν αγωνίστηκαν, μιας και δεν βρέθηκαν για ακόμα μία φορα στην αποστολή της ομάδας τους. Ο Χουρτζέλερ, έχει πει άλλωστε, ότι θα τους δώσει όσο χρόνο προσαρμογής χρειάζονται για να αγωνιστούν για πρώτη φορά στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η Μπράιτον ξεπέρασε στην βαθμολογία τη Μάντσεστερ Σίτι, φτάνοντας τους 4 βαθμούς, ενώ οι «Πολίτες» έχουν μόλις 3 βαθμούς μετά τις πρώτες αγωνιστικές της Premier League.