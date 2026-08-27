Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 τελικό: Εκτός ο Ευρώπης ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρά την τρομερή του προσπάθεια

Conference League Playoffs
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Τελικό σκορ
Ο Μιχαηλίδης κόντρα στην Μπραν/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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22:01 | 27.08.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:01 | 27.08.2026
Τελικό σκορ, αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ από τη συνέχεια του Conference League
21:50 | 27.08.2026
94'
Ένταση στο ματς, οι ψυχραιμότεροι έσβησαν τον «καυγά» για να συνεχιστεί το ματς
21:49 | 27.08.2026
90'
Πέντε τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:42 | 27.08.2026
86'
Γκολ για την Μπραν, 3-2 με τον Κάστρο
Ο Κάστρο διάλεξε τη σωστή γωνία και νίκησε τον Παβλένκα
21:35 | 27.08.2026
78'
Ο Ζαφείρης βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε καθώς συμπαίκτης του είχε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα όντας οφσάιντ
21:26 | 27.08.2026
67'
Γκοοοολ για τον ΠΑΟΚ, 2-2 με τον Ζαφείρη
Ο Έλληνας μέσος σούταρε με δύναμη μέσα από την περιοχή και ισοφάρισε σε 2-2 το σκορ
21:24 | 27.08.2026
66'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Ο Γιαννούλης είχε πολύ χώρο για να βγει τετ α τετ για να ισοφαρίσει, όμως επέλεξε να κρεμάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα με το τελείωμα να είναι απογοητευτικό
21:22 | 27.08.2026
61'
Γκοολ για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ, 2-1 το σκορ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ συνεργάστηκαν υπέροχα με τον Εντιαγέ να βγαίνει απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και με υπέροχο πλασέ να μειώνει το σκορ
21:19 | 27.08.2026
59'
Ο Πέλκας βρήκε δίχτυα, όμως ήταν σε θέση οφσάιντ στην αρχή της φάσης
21:13 | 27.08.2026
57'
Γκολ για την Μπραν, 2-0 το σκορ
Ο Ίνγκασον πήρε την μπάλα μετά από ώραια κυκλοφορία της μπάλας και με τη βοήθεια της κόντρας νίκησε τον Παβλένκα
21:08 | 27.08.2026
52'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη
Ο Χατσίδης πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως αυτή κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα
21:04 | 27.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
20:51 | 27.08.2026
Ημίχρονο στη Νορβηγία, προβάδισμα για τους γηπεδούχους
20:47 | 27.08.2026
45+2
Γκολ για την Μπραν, 1-0 το σκορ
Ο Χολμ πήρε την κεφαλιά στην περιοχή του ΠΑΟΚ μετά από κόρνερ και νίκησε τον ανίκητο μέχρι εκείνη τη στιγμή Παβλένκα για να ανοίξει το σκορ στο ματς
20:38 | 27.08.2026
41'
Μεγάλη απόκρουση του Παβλένκα
Ο Σόλτβεντ έκανε τρομερό σουτ με τον Παβλένκα να πετάγεται στο παράθυρο της εστίας του για να απομακρύνει σε κόρνερ
20:30 | 27.08.2026
36'
Απείλησε με τον Εντιαγέ ο ΠΑΟΚ
Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ σούταρε από πλάγια θέση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα
20:21 | 27.08.2026
22'
Δοκάρι για την Μπραν
Ο Κάστρο κέρδισε τον αντίπαλό του μετά τη σέντρα συμπαίκτη του, όμως το τελείωμά του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι
20:18 | 27.08.2026
19'
Απάντησε η Μπραν
Ο Παβλένκα είπε όχι σε σουτ των Νορβηγών από πλάγια θέση
20:16 | 27.08.2026
16'
Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ με τον Λουσέ
Ο Λουσέ δοκίμασε το πόδι του από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να περνά λίγο άουτ
20:02 | 27.08.2026
5'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του αγώνα
20:02 | 27.08.2026
Οι φίλοι του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία
19:57 | 27.08.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του ματς
19:49 | 27.08.2026
Οι δύο ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο
19:48 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα της Μπραν
Ντίνγκελαντ, Ντε Ρουβ, Πάλεσεν, Πέντερσεν, Σόλτβεντ, Έρικσεν, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον, Ίνγκασον, Κάστρο, Χόλμ
19:48 | 27.08.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Παβλένκα, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Σορετίρε, Λουσέ, Χατσίδης, Εντιαγέ
19:43 | 27.08.2026
Ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στο Conference League, με το πρώτο ματς να έχει λήξει 1-1
18:45 | 27.08.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπραν στη Νορβηγία με στόχο την πρόκριση στο Conference League
18:45 | 27.08.2026
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