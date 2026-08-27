Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 τελικό: Εκτός ο Ευρώπης ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρά την τρομερή του προσπάθεια

52'

Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη

Ο Χατσίδης πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, όμως αυτή κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα