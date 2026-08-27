ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ 0-2: Ιστορική πρόκριση με δεύτερη νίκη για τους Κρητικούς στο Europa League

Ο ΟΦΗ επικράτησε εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0, στον αγώνα ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League και με δεύτερη νίκη επί της βουλγαρικής ομάδας και συνολικό σκορ 5-0, πήρε πανηγυρική πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Μετά τη θριαμβευτική νίκη του με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι της Κρήτης, ο ΟΦΗ πραγματοποίησε νέα εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας και προκρίθηκε με επιβλητικό τρόπο στη League Phase του Europa League.

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Σε μία “ανοιχτή” ρεβάνς στη Βουλγαρία, ο ΟΦΗ ήταν πιο αποτελεσματικός από τους αντιπάλους του και με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο από Νους και Θεοδοσουλάκη πέρασε… αέρας από την έδρα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, δίνοντας νέους βαθμούς και για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Το παιχνίδι

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είχε δύο καλές ευκαιρίες με Γκμπαμέν και Πίττα για να βάλει δύσκολα στο ΟΦΗ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, επιτρέποντας στους Κρητικούς να ισορροπήσουν το ματς.

Η ομάδα του Κόντη ανέβασε την απόδοσή της και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 27′, με τον Αϊτόρ να σκοράρει με γυριστό σουτ, αλλά το σουτ να μη μετράει για χέρι του στο κατέβασμα της μπάλας.

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Ο ΟΦΗ δεν άργησε όμως να βρει τελικά το γκολ, αφού στο 36′, ο Πούγγουρας με κεφαλιά έστρωσε την μπάλα στον Νους, ο οποίος έκανε το 1-0 με προβολή από κοντά για την ομάδα του.

Οι Κρητικοί πήγαν έτσι με προβάδισμα στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, με την… ιστορία να επαναλαμβάνεται και στο δεύτερο μέρος. Οι Βούλγαροι πίεσαν ξανά για ένα γκολ, αλλά ο ΟΦΗ ήταν αυτός που σκόραρε και ένα δεύτερο γκολ.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε μάλιστα και δοκάρι με τον Εμπόγκ στο 60′, αλλά ο ΟΦΗ “απάντησε” με χαμένο τετ-α-τετ του Φούντα πριν πετύχει το δεύτερο γκολ στο 78′, με τον Θεοδοσουλάκη.

Έχοντας έρθει από τον πάγκο, ο νεαρός επιθετικός ολοκλήρωσε με ωραίο πλασέ από κοντά μία εξαιρετική επίθεση του ΟΦΗ από αριστερά και “έγραψε” το 2-0 στο ματς, υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η ομάδα του Κόντη είχε και δοκάρι με πλασέ του Αποστολάκη στην αντεπίθεση, αλλά το σκορ δεν άλλαξε στο υπόλοιπο του αγώνα και ο ΟΦΗ πήρε δεύτερη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ιστορική πρόκριση για τη League Phase του Europa League.

Οι συνθέσεις στο ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκοφ, Μαρτίνο (83΄Γιορντάνοφ), Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ (46΄ Σολέτ), Τζορντάο (46΄Σβαρτς), Εμπόνγκ, Πίττας (73΄Περέιρα), Ίτου (56΄Παναγιότοφ), Γοδόι.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης (83΄Κρίζμανιτς), Νικολάου, Ντίκμαν (83΄Γκονζάλεθ), Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αϊτόρ (71΄Αποστολάκης), Φούντας, Νους (77΄Θεοδοσουλάκης).