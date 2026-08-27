Χράντετς – Παναθηναϊκός 1-2: Ο Ντέσερς χάρισε στο τριφύλλι την πρόκριση στη League Phase του Conference League

Πήγε να βγάλει – ως συνήθως – τα μάτια του, αλλά αυτή τη φορά η τύχη του χαμογέλασε. Με πέναλτι του Ντέσερς στον 125′ της παράτασης, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. Δείτε το live του αγώνα.

Σ’ ακόμα ένα φετινό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός πήγε να “αυτοκτονήσει”. Παρότι ήταν ανώτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρά το γεγονός ότι πάλι κατάφερε να βρει πρώτος γκολ με τον Ντέσερς, για ακόμα μία φορά η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να οπισθοχωρήσει άνευ λόγου.

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Ο Δανός προπονητής και οι παίκτες του δεν έμαθαν από τα λάθη τους, έκατσαν πίσω και πλήρωσαν και πάλι αυτή την επιλογή στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Σοκαρισμένο το τριφύλλι, δεχόταν τη μία επίθεση μετά την άλλη στην παράταση, ωστόσο ο Θεός του ποδοσφαίρου ήταν αυτή τη φορά με τον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι κέρδισαν πέναλτι σε μία ανυποψίαστη φάση στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Ο Ντέσερς ήταν αυτός που το κέρδισε και ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Conference League με γκολ στο 125′ και τους Τσέχους στην… κόλαση.

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Οι πράσινοι επικράτησαν με 2-1 και σε συνδυασμό με το 2-2 του πρώτου αγώνα, έδωσαν συνέχεια στο φετινό ευρωπαϊκό τους ταξίδι και θα βρεθούν στην κλήρωση της Παρασκευής (28/8/2026).

Απόλυτος πρωταγωνιστής του τριφυλλιού ήταν ο Σίριλ Ντέσερς. Ο Αφρικανός επιθετικός ήρθε από τον πάγκο, έκανε το 0-1, ενώ ήταν αυτός που κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι για το 1-2.

Μαγική βραδιά για τον πολύπειρο σέντερ φορ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και άρχισε να κάνει… απόσβεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν πέρυσι από την πράσινη διοίκηση για να τον φέρουν στην Αθήνα.

Ο αγώνας

Η Χράντετς είχε την πρώτη καλή στιγμή στο ματς νωρίς, μόλις στο 3ο λεπτό, όταν σε φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναθηναϊκού ο Κάτρης πρόλαβε κι έδιωξε την τελευταία στιγμή προ του Μίχαλακ.

Στο 16’ ο Πένια έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις σε πρώτη εκτέλεση Μίχαλικ από κοντά (ήταν εκτεθειμένος ο φορ της τσεχικής ομάδας) κι ακολούθως του Φαν Μπιούρεν μέσα απ’ την περιοχή, ενώ στο 40’ ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία, όταν από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας και γύρισμα προς τον Λιβάι Γκαρσία, το σουτ του επιθετικού απ’ το Τρινιντάντ και Τομπάγκο «έγλειψε» το δεξί δοκάρι και πέρασε άουτ.

Δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση και των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, από ωραία ενέργεια και σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Λιβάι Γκαρσία δεν έπιασε για λίγο την κεφαλιά για να την στείλει προς την εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο ισορροπημένα στο ματς και στο 59’ είχε ένα πολύ καλό σουτ του Κοντούρη που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 61’ η χαμηλή σέντρα του Λιβάι Γκαρσία κόπηκε την τελευταία στιγμή.

Ο Αντίνο είχε στο 69’ μία καλή κίνηση κι εκτέλεση προς την εστία που μπλόκαρε ο Ζάντραζιλ, ενώ στο 71’ ήρθε το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Σε εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα, ο Ντέσερς με υπέροχη κεφαλιά έκανε το 1-0 για τους «πράσινους» νικώντας τον Ζάντραζιλ, μέσα σε αποθέωση απ’ τον κόσμο του «τριφυλλιού» στην εξέδρα.

Στο 75’ ο Ζάντραζιλ έκανε μεγάλη επέμβαση στο πλασέ του Ταμπόρδα στη γωνία του, ενώ στο 81’ οι «πράσινοι» έχασαν τριπλή ευκαιρία μετά από στατική φάση, με το τελικό πλασέ του Ντέσερς να περνάει πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 90’ το σουτ του Νταρίντα βρήκε σε ετοιμότητα τον Πένια ο οποίος μπλόκαρε σταθερά, όμως ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» ξανά την αδράνειά του στα μετόπισθεν. Στο 90’+2’ από κυκλοφορία της μπάλας και κεφαλιά-πάσα ου Ούνρικατ, ο Νταρίντα με δυνατό σουτ μέσα απ’ την περιοχή, έφερε το ματς στα ίσα για το 1-1 των Τσέχων.

Στην παράταση ακυρώθηκε τέρμα του Τσίχακ στο 102’ για καθαρό επιθετικό φάουλ που έκανε πάνω στον Καλάμπρια, ενώ στο 104’ το σουτ του Σλόντσικ πέρασε άουτ.

Ένα λεπτό μετά (105)’ ο Πένια έκανε σπουδαία επέμβαση σε «κεραυνό» του Τρούμπατς. Η Χράντετς έδειχνε πιο «φρέσκια» στην παράταση και πίεσε πολύ τον Παναθηναϊκό για να βρει γκολ. Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, στο 116’ ήταν εκείνος που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος από κλέψιμο ψηλά, πάτησε περιοχή, αλλά νικήθηκε στο τετ-α-τετ απ’ τον Ζάντραζιλ.

Στο 120’ ο Ντέσερς ανατράπηκε μέσα στην περιοχή απ’ τον Νέτο κι ο διαιτητής Στάγκεμαν με υπόδειξη του VAR και on field review έδειξε την εσχάτη των ποινών.

Ο Ντέσερς ανέλαβε την εκτέλεση στο 120’+5’ και δεν αστόχησε χαρίζοντας τη νίκη και την πρόκριση στον Παναθηναϊκό.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ (Ντάβιντ Χόρες): Ζάντραζιλ, Ούρινκατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ (77’ Βαλέντα), Νταρίντα, Ντάντσακ (77’ Τρούμπατς), Χόρακ, Ουμάρ (60’ ΣΛόντσικ), Φαν Μπιούρεν, Μίχαλικ (21’ λ.τρ. Βλκάνοβα, 119’ Νέτο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Κάτρης (60’ Καλάμπρια), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Πελίστρι (60’ Αντίνο), Καμαρά, Τσιριβέγια (28’ λ.τρ. Κοντούρης, 97’ Γιάγκουσιτς), Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία (82’ Πάλμερ-Μπράουν), Τεττέη (60’ Ντέσερς).