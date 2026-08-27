Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8.45μ κέρδισε το Diamond League της Ζυρίχης

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στ 8.45μ αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ, που «πέταξε» στα 8.43μ.

Μετά το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Μίλτος Τεντόγλου αναδείχθηκε νικητής και στο Diamond League της Ζυρίχης για να αποδείξει για μίοα ακόμα φορά τη φετινή σεζόν ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.

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Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με άλμα στα 8.25μ και στη συνέχεια έκανε δύο άκυρες προσπάθειες, ενώ στο τέταρτο άλμα του «πέταξε» στα 8.45μ για να πάρει τη νίκη στη διοργάνωση. Ο Έλληνας άλτης άφησε την πέμπτη του προσπάθεια και έκανε ακόμα μία άκυρη προσπάθεια στο φινάλε του αγώνα.

Ο Γκέιλ τερμάτισε δεύτερος με άλμα στα 8.43μ, απειλώντας μέχρι τέλους τον Τεντόγλου, ενώ ο τρίτος Πίνοκ έκανε επίδοση στα 8.33μ.

Η κατάταξη του αγώνα