Champions League: ΑΕΚ και Τζόλης εναντίον Καρέτσα και Κωνσταντέλια

Η κλήρωση της League Phase του Champions League είχε έντονο ελληνικό χρώμα, με την ΑΕΚ να κληρώνεται με σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν Έλληνες παίκτες στο ρόστερ της.

Μόνο η επιθυμία του Λάζαρου Ρότα για κόντρα της ΑΕΚ με την Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη δεν προέκυψε από την κλήρωση του Champions League. Όλα τα υπόλοιπα έγιναν!

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Η Ένωση θα αντιμετωπίσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ των Καρέτσα, Κωνσταντέλια αλλά και τη Ρόμα του Κουλιεράκη και την Κόμο του Δουβίκα.

Ελληνική κόντρα, όμως, θα υπάρξει και με την κλήρωση της Άρσεναλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο «Emirates». Τζόλης εναντίον Κωνσταντέλια και Καρέτσα.

Μόνο η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη ξέφυγε από τους ελληνικούς εμφυλίους….