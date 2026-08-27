Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2: Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν κοντά σε μυθική ανατροπή, όμως ηττήθηκαν και έμειναν εκτός Ευρώπης

Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στη Νορβηγία παρά τη συγκινητική του προσπάθεια και ηττήθηκε 3-2 για να μείνει εκτός από τη συνέχεια της League Phase του Conference League. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Η Μπραν πήρε τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, όμως ο ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ και τον Ζαφείρη κατάφερε να φέρει στα ίσα το ματς και να βάλει «φωτιά» στη Νορβηγία. Το πέναλτι που έκανε ο Γιαννούλης, και εκτέλεσε εύστοχα ο Κάστρο στο 84′ έκρινε την πρόκριση στο Conference League.

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Το ματς

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση με τον Λουσέ να δοκιμάζει το πόδι του από το ύψος της μεγάλης περιοχής στο 19′, χωρίς όμως να βάζει σε μπελάδες τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η Μπραν είχε τον έλεγχο του αγώνα καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους και έκανε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία στο 22′ με τον Κάστρο να σημαδεύει το δοκάρι υπό την πίεση του Γιαννούλη μέσα από την περιοχή.

Οι Νορβηγοί είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία στο ματς, όταν ο Σόλτβεντ έκανε ένα τρομερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή αναγκάζοντας τον Παβλένκα σε μία εντυπωσιακή απόκρουση στο «παράθυρο» της εστίας του.

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Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους η Μπραν κέρδισε κόρνερ και από αυτό άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με την κεφαλιά του Χολμ, την οποία δεν κατάφερε να απομακρύνει ο Παβλένκα παρά την εκτίναξή του. Έτσι, η Μπραν έκανε το 1-0 και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο Conference League.

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