ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ 0-2 Τελικό: Δεύτερη νίκη και πρόκριση για τους Κρητικούς στο Europa League

Ο ΟΦΗ νίκησε με 2-0 εκτός έδρας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στη ρεβάνς της νίκης του με 3-0 στο Παγκρήτιο και “σφράγισε” το “εισιτήριο” για τη League Phase του Europa League.
Ο ΟΦΗ πήρε σπουδαία πρόκριση για τη League Phase του Europa League, με δεύτερη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, χάρη σε γκολ των Νους και Θεοδοσουλάκη
Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά από καθαρή θέση οφσάιντ και έτσι το γκολ δεν μέτρησε
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Αποστολάκης έφυγε στην πλάτη της άμυνας της ΤΣΣΚΑ, αλλά έκανε αδύναμο πλασέ, με την μπάλα να καταλήγει με... περιπέτεια στο κάθετο δοκάρι
Ωραία ενέργεια του Αθανασίου και σέντρα του Αποστολάκη για να πεταχτεί μπροστά από την εστία ο Θεοδοσουλάκης και σκοράρει από κοντά για το 2-0 στο ματς
Ο Φούντας έφυγε στην πλάτη της άμυνας και σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ
Πιέζει τον ΟΦΗ η ΤΣΣΚΑ στα τελευταία λεπτά, ψάχνοντας ένα γκολ
Ο Εμπόγκ με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του ΟΦΗ
Ο ΟΦΗ ελέγχει το ρυθμό του αγώνα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου
Ο ΟΦΗ κινδύνευσε αρκετά στο πρώτο 20λεπτο, αλλά στη συνέχεια ισορρόπησε το ματς, είχε ένα γκολ που δεν μέτρησε και σκόραρε τελικά με τον Νους, για το 1-0 στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Με συνολικό σκορ 4-0 πλέον, οι Κρητικοί δεν γίνεται να αποκλειστούν πια...
Μακρινό σουτ του Φούντα, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Χριστογεώργο μπλόκαρε εύκολα ένα σουτ του Πίττα
Ο Φούντας έφυγε σε θέση για γκολ, με τον Ζορντάο να τον τραβάει και να δέχεται την κίτρινη κάρτα
Κεφαλιά του Πούγγουρα και προβολή του Νους από κοντά για το 1-0 του ΟΦΗ στο ματς
Ωραίο πλασέ με τη μία από τον Φούντα, αλλά ο Λαπούκοφ εκτινάχθηκε και απέκρουσε
Νωρίτερα οι ευκαιρίες της ΤΣΣΚΑ
Η μπάλα χτύπησε σε κολλημένο χέρι του Αϊτόρ, πριν πλασάρει ο Ισπανός εξτρέμ του ΟΦΗ με γυριστό σουτ και ο διαιτητής έδωσε φάουλ εναντίον του
Ο Φούντας δεν κατάφερε να βάλει την προβολή προ του τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ
Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πίεσε στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ο ΟΦΗ άντεξε και διατηρεί το προβάδισμα των τριών γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ενώ έχει αρχίσει πάλι να παίρνει και μέτρα στο γήπεδο
Κακή αντίδραση από τον Ντίκμαν, με τον Πίττα να "τσιμπάει" την μπάλα πάνω από τον Χριστογεώργο, αλλά τον Νικολάου να κόβει
Κεφαλιά του Γκμπαμέν από κοντά, η μπάλα άουτ
Ο ΟΦΗ πιέζει ψηλά στο ξεκίνημα του αγώνα
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σλοβάκος, Ιβάν Κρούζλιακ
Λαπούκοφ, Μαρτίνο, Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ, Τζορντάο, Εμπόνγκ, Πίττας, Ίτου, Γοδόι
Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, Φούντας, Νους
Θα πρέπει όμως να κάνει έστω τα... βασικά, για να μην "απειληθεί" από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας
Μετά το 3-0 στο πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη, ο ΟΦΗ είναι με το... ενάμισι πόδι στην επόμενη φάση και ετοιμάζεται για τη League Phase του Europa League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ για τη ρεβάνς των πλέι οφ του Europa League