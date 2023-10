Η Παρί Σεν Ζερμέν βρέθηκε μερικά λεπτά μακριά από μία γκέλα ολκής στη Ligue 1, αλλά ένα πέναλτι στο 86′ επέτρεψε στον Κιλιάν Εμπαπέ να τη… λυτρώσει, χαρίζοντάς τη νίκη με 3-2 στην έδρα της Μπρεστ.

Με γκολ των Εμερί και Εμπαπέ από το πρώτο μισάωρο του αγώνα, η Παρί Σεν Ζερμέν είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ με δύο τέρματα διαφορά, αλλά η Μπρεστ “απάντησε” στη συνέχεια και χρειάστηκε ένα πέναλτι μέσω VAR για να πανηγυρίσουν το διπλό οι Παριζιάνοι.

Ο Εμπαπέ δεν κατάφερε να νικήσει με την εκτέλεσή του, τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά πήρε το… ριμπάουντ από την απόκρουσή του και ευστόχησε από κοντά, “γράφοντας” το τελικό 3-2 υπέρ της ομάδας του. Η Παρί Σεν Ζερμέν μείωσε έτσι στον πόντο τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Νις, ενώ η Μπρεστ έμεινε στην 6η θέση της βαθμολογίας στη Ligue 1.

