Μπρινιόλι για Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Δύσκολο παιχνίδι, πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα»

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι μίλησε στο Tuttomercatoweb για το παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Φιορεντίνα στην Ιταλία για το Conference League (27/11/25, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 5, Ant1) και τόνισε ότι η Ένωση έχει τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η ΑΕΚ έχει τέσσερις βαθμούς στη διοργάνωση και είναι στην 15η θέση μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές και κόντρα στη Φιορεντίνα καλείται να πάρει θετικό αποτέλεσμα, όπως ανέφερε και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι στις δηλώσεις του.

Τα λόγια του Ιταλού τερματοφύλακα

Για τον αγώνα: «Όπως πάντα, μπαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά είναι σίγουρα αδιανόητο ότι το δύσκολο ξεκίνημα της Φιορεντίνα στο πρώτο μισό της σεζόν θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι κάτι θα αλλάξει για τον αυριανό αγώνα. Γνωρίζουμε τη δύναμη της Φιορεντίνα και ξέρουμε ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, στοχεύουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δημιουργήσουμε προβλήματα στους Βιόλα»

Για τους παίκτες της ΑΕΚ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά: «Στο σημερινό ποδόσφαιρο, με δύο ή τρεις εξαιρέσεις, κανένας παίκτης δεν κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, έχουμε παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος στην περιοχή του πέναλτι είναι κάποιος που ξέρει πώς να βάζει την μπάλα μέσα, συνηθισμένος σε ορισμένους αγώνες υψηλού επιπέδου».

Για την κριτική που δέχεται ο Ντε Χέα: «Δεν ξέρω ποιος είχε την λαμπρή ιδέα να ασκήσει κριτική στον Ντε Χέα ανεξάρτητα από το περιστατικό. Ο Μπουφόν, ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν επίσης επικριθεί για μεμονωμένα περιστατικά, και αυτό είναι κατανοητό, αλλά πρέπει να κοιτάξεις πέρα από αυτό.

Ένας παίκτης μόνος του είναι απίθανο να αλλάξει την τύχη μιας ομάδας, προς το καλύτερο ή το χειρότερο. Αλλά αν ήμουν ο αθλητικός διευθυντής οποιουδήποτε κορυφαίου συλλόγου και έπρεπε να επιλέξω τον τερματοφύλακα για να κερδίσει το Champions League, αν είχα την ευκαιρία, θα επέλεγα πάντα τον Ντε Χέα. Ακόμα και σήμερα, είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Παίζει άλλο άθλημα, είναι ακαταμάχητος».