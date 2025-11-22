Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός 65-78: Νίκη για τους πράσινους στη GBL παρά τις απουσίες

Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από την έδρα της Μυκόνου Betsson για την 8η αγωνιστική της GBL νικώντας 78-65 και έφτασαν τις 6 νίκες στη διοργάνωση, έχοντας και μία ήττα (έχουν κάνει το ρεπό τους).

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ και «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα στη Μύκονο. Καλός ήταν και ο Σαμοντούροφ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Για τη Μύκονο πρώτος σκόρερ ήταν ο Μουρο με 17 πόντους. Οι γηπεδούχοι ήταν ανταγωνιστικοί ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος να είναι πιο σοβαρός και να φεύγει με το διπλό από τις Κυκλάδες.

Οι πράσινοι έπαιξαν με 10 παίκτες κόντρα στη Μύκονο Betsson, καθώς εκτός αποστολής έμεινε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ την τελευταία στιγμή, εξαιτίας κάποιων ενοχλήσεων στη μέση. Ο Όσμαν δεν ταξίδεψε στο νησί λόγω του διαστρέμματος που τον ταλαιπωρεί και οι Χολμς και Γιουρτσέβεν παραμένουν εκτός. Αυτός δεν τους κράτησε μακριά από τη νική στο κυκλαδίτικο νησί.

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON: Άπλιμπι 10 (0/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μουρ 17 (3/7 τρίποντα), Ρέι 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Γερομιχαλός 6 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάναντι 7 (2/7 τρίποντα, 3 λάθη), Καββαδάς 11 (3 ριμπάουντ), Ερμίδης, Σκουλίδας 2, Σιδηροηλίας, Μάνταζρης 3 (1/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Χέσον 7 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Σορτς 12 (1), Καλαϊτζάκης 2 (0/4 τρίποντα), Σαμοντούροβ 13 (0/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γκραντ 3, Φαρίντ 10 (9 ριμπάουντ), Σλούκας, 3 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 2 (0/7 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κουζέλογλου 4, Ναν 23 (7/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη, 6 κλεψίματα), Μήτογλου 6 (5 ριμπάουντ).