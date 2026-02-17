Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη θεώρησα ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ευκαιρία»

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για το Ηράκλειο για να δώσει τη μάχη της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, ξεκινώντας με τον προημιτελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ (18/02/26, 20:00) και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μίλησε για την απόφασή του να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στις πρώτες του δηλώσεις στα μέσα στην Ελλάδα αναφέρθηκε στην απόφαση να πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό, την προσπάθεια που έκανε στο NBA, αλλά και το λόγο που φορά το νούμερο «11» στην πλάτη.

Τα λόγια του Αμερικανού φόργουορντ

Για τις λέξεις που ξέρει στα ελληνικά: «Δεν ξέρω παραπάνω από μερικές λέξεις. Έχω καλούς δασκάλους και θα βελτιωθούν με το πέρασμα του χρόνου».

Για τον λόγο που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Είναι νέο κεφάλαιο. Η επιτυχία και ο χρόνος που πέρασα στη Φενερμπαχτσέ ήταν εκπληκτικά. Όταν αποφάσισα να επιστρέψω στην Ευρώπη, θεώρησα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία καλή ευκαιρία για εμένα».

Γιατί επέστρεψε στην Ευρώπη: «Ο Νάιτζελ των τελευταίων 2-3 χρόνων στην Euroleague δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν του NΒΑ. Στο πρώτο μου παιχνίδι εναντίον της Ζαλγκίρις στη Euroleague δεν σκόραρα καν. Δούλεψα σκληρά και έγινα αυτός που ήμουν τα τελευταία 2-3 χρόνια στη Euroleague.

Στο NBA ένιωσα ότι έκανα προπονήσεις με διαφορετικό τρόπο και ήταν διαφορετικό το στιλ παιχνιδιού. Ήμουν σε μία κατάσταση για να προσαρμοστώ, όμως εκεί ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα. Δεν δούλεψε, αλλά όλα είναι καλά. Όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο στη ζωή.

Τώρα είμαι στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα της οποίας φοράω τη φανέλα. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι όσο πιο πετυχημένος γίνεται».

Για το γεγονός ότι εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό σε μία τεταμένη περίοδο και ποιοι είναι οι στόχοι του με την ομάδα: «Ο πρώτος αγώνας μου είναι ο προημιτελικός του Κυπέλλου και πρέπει να τον κερδίσουμε. Το πώς νιώθω, είναι ότι αποτελεί ακόμα μία ευκαιρία για να παίξω μπάσκετ.

Αντιλαμβάνομαι την κατάσταση, αλλά το μπάσκετ στην Ευρώπη είναι πολύ συναισθηματικό. Χάνεις μερικά παιχνίδια και γίνονται συζητήσεις για απολύσεις ή για μεταγραφές. Είναι το ίδιο ακριβώς με την περσινή χρονιά στη Φενερμπαχτσέ.

Όλοι έλεγαν ότι είμαστε η χειρότερη ομάδα στη Euroleague και μετά την κατακτήσαμε. Δεν έχει σημασία τι κάνεις μέσα στη χρονιά, φυσικά θέλεις να κερδίζεις και να έχεις συνέπεια. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να έχεις τη σωστή κατεύθυνση και τον Μάιο κρίνονται όλα».

Για το μήνυμά του προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είναι το ίδιο σε κάθε ομάδα που έχω αγωνιστεί. Ζητωκραυγάστε για εμάς όταν παίζουμε καλά, ζητωκραυγάστε για εμάς ακόμα περισσότερο όταν δεν παίζουμε καλά και πάντα να θυμάστε ότι προσπαθούμε για το καλύτερο».

Γιατί επέλεξε τον αριθμό 11: «Ο Κλέι Τόμπσον είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Μου αρέσει ο αριθμός, μου φέρθηκε καλά τα τρία τελευταία χρόνια μου στην Ευρώπη. Ελπίζω να έχω την ίδια τύχη και επιτυχία και τώρα».