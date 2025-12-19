Ναν για την επική ντρίμπλα στον Μπράιαντ: «Είναι απλά άλλος ένας κώνος μπροστά μου»

Ο Κέντρικ Ναν χόρεψε την άμυνα της Χάποελ Τελ Αβίβ στο δεύτερο ημίχρονο, με τον ηγέτη του Παναθηναϊκού να βγαίνει μπροστά στα κρίσιμα.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Telekom Center, ο Κέντρικ Ναν ρωτήθηκε για την απίθανη ντρίμπλα που έκανε σε μαρκάρισμα του Ελάιζα Μπράιαντ και η απάντηση στο “Amerikanos24” ήταν αφοπλιστική.

«Είναι απλά άλλος ένας κώνος μπροστά μου. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολος αμυντικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, για τον Αμερικανό περιφερειακό της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Κέντρικ Ναν είναι στη μέρα του, δεν έχει… αντίπαλο.