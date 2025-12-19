Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ναν για την επική ντρίμπλα στον Μπράιαντ: «Είναι απλά άλλος ένας κώνος μπροστά μου»

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Κέντρικ Ναν χόρεψε την άμυνα της Χάποελ Τελ Αβίβ στο δεύτερο ημίχρονο, με τον ηγέτη του Παναθηναϊκού να βγαίνει μπροστά στα κρίσιμα.

Μετά το τέλος του αγώνα στο Telekom Center, ο Κέντρικ Ναν ρωτήθηκε για την απίθανη ντρίμπλα που έκανε σε μαρκάρισμα του Ελάιζα Μπράιαντ και η απάντηση στο “Amerikanos24” ήταν αφοπλιστική.

«Είναι απλά άλλος ένας κώνος μπροστά μου. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολος αμυντικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, για τον Αμερικανό περιφερειακό της Χάποελ Τελ Αβίβ.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη (@amerikanos24tv)

Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Κέντρικ Ναν είναι στη μέρα του, δεν έχει… αντίπαλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
97
83
83
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo