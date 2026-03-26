Ναν: «Ο στόχος είναι τα πλέι οφ και μετά ο τίτλος»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center (27/3/2026) για την 34η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό με μοναδικό στόχο την τέταρτη σερί νίκη του στην Euroleague που θα τον φέρει πιο κοντά στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου για τον αγώνα με τους Μονεγάσκους, ο Κέντρικ Ναν ξεκαθάρισε ότι πρώτος στόχος είναι η πρόκριση στα πλέι οφ και μετά ο τίτλος της Euroleague.

«Θα είναι ένα καλό ματς. Έχουμε ένα καλό μομέντουμ που τρέχει. Περιμένω να έχουμε πολλή ενέργεια. Η Μονακό είναι μια εξαιρετική ομάδα και θα είναι δύσκολο. Έχουμε αυτοπεποίθηση, κινούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αυτό είναι σπουδαίο.

Ο στόχος είναι να μπούμε στα πλέι οφ, όποια θέση και αν είναι. Αν το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μετά είναι ο τίτλος, αλλά πρώτα κοιτάμε τη Μονακό», ανέφερε ο ηγέτης του Παναθηναϊκού.