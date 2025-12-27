Νάπολη: Άγνωστοι μαχαίρωσαν 18χρονο ποδοσφαιριστή, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοκ στην Ιταλία έχει προκαλέσει η είδηση της άγριας επίθεσης -με μαχαίρι- σε βάρος ενός νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από μαχαίρωμα σε δρόμο της Νάπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27.12.2025), όταν ο 18χρονος Μπρούνο Πετρόνε, ποδοσφαιριστής ομάδας της Serie D, βρέθηκε στο στόχαστρο αγνώστων μετά από νυχτερινή έξοδο με φίλους του.

Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός δέχθηκε επίθεση σε στενό της πόλης. Ο Πετρόνε περπατούσε στην οδό Via Bisignano, όταν μια ομάδα ατόμων -που κινήθηκε με σκούτερ- τον πλησίασε αιφνιδιαστικά. Οι δράστες του επιτέθηκαν και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι δύο φορές, μία στο πλευρό και μία στην κοιλιακή χώρα, πριν εξαφανιστούν από το σημείο.

Δεν έχει γίνει εάν είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό, πριν δεχθεί τη συγκεκριμένη επίθεση. Ο 18χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Οι γιατροί αναγκάστηκαν να του αφαιρέσουν τη σπλήνα, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το ιατρικό επιτελείο εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξο για την εξέλιξη της υγείας του.

Οι Αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους, με τα κίνητρα της επίθεσης να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον χώρο του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπρούνο Πετρόνε είχε κάνει πέρυσι τα πρώτα του βήματα σε επαγγελματικό επίπεδο με τη Σορέντο στη Serie C, πριν συνεχίσει την πορεία του στη Άνγκρι.