Νάπολι – Μπολόνια 2-0: Με τρομερό Νέρες κατάκτησαν το Σούπερ Καπ Ιταλίας οι Ναπολιτάνοι

Η Νάπολι νίκησε άνετα με 2-0 την Μπολόνια στο μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας, με τον Ντέιβιντ Νέρες να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της ομάδας του στη Σαουδική Αραβία.

Ο φετινός τελικός του Σούπερ Καπ Ιταλίας διεξήχθη στο Ριάντ και η περσινή πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί κόντρα στην Μπολόνια, για να κατακτήσει ένα ακόμη τρόπαιο.

Ο Ντέιβιντ Νέρες άνοιξε το σκορ για τους Ναπολιτάνους στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης με ένα εκπληκτικό πλασέ έξω από την περιοχή, ενώ “σφράγισε” τη νίκη της ομάδας του με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 57′, μετά από κλέψιμο στην περιοχή των “ροσομπλού” και υπέροχο τελείωμα με… τσίμπημα της μπάλας.

WHAT A STUNNER FROM DAVID NERES



pic.twitter.com/J3g1XtSC4W — CentreGoals. (@centregoals) December 22, 2025

David Neres’s SECOND goal of the night. pic.twitter.com/7Ua07VtPfn — Napoli Zone (@TheNapoliZone) December 22, 2025

Τα τρόπαια του Σούπερ Καπ Ιταλίας

9 κατακτήσεις: Γιουβέντους (1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020)

8 κατακτήσεις: Μίλαν (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016, 2024-25), Ίντερ (1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021, 2022, 2023)

5 κατακτήσεις: Λάτσιο (1998, 2000, 2009, 2017, 2019)

3 κατακτήσεις: Νάπολι (1990, 2014, 2025)

2 κατακτήσεις: Ρόμα (2001, 2007)

1 κατάκτηση: Σαμπντόρια (1991), Πάρμα (1999), Φιορεντίνα (1996)