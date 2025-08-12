Νασιμέντο: «Ο Ολυμπιακός είναι η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα»

O Ντιόγκο Νασιμέντο μίλησε στο πορτογαλικό Zero Zero, αναφέροντας την επιλογή του να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τους στόχους του με την ομάδα, αλλά και τα όνειρα που είχε ως παιδί.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που θεωρείται ένα από τα μεγάλα project στον Ολυμπιακό, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την μέχρι τώρα εμπειρία του με τους Πειραιώτες, αναφέροντας τα καλύτερα τόσο για το κλίμα στα αποδυτήρια της ομάδας, όσο και για τους συμπαίκτες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα ο ίδιος τοποθετήθηκε και για το κεφάλαιο Εθνικής ομάδα, καθώς και για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αναλυτικά

Για το ποια είναι τα είδωλά του:

«Ναι μου αρέσουν κάποιοι παίκτες. Ο Μέσι για μένα είναι ο κορυφαίος ever. Για τη θέση μου λατρεύω τον Τιάγκο Αλκάνταρα και τον Λούκα Μόντριτς επίσης. Ο Κίμιχ είναι παίκτης που θα μπορούσαμε να έχουμε ομοιότητες και πιο πρόσφατος ο Βιτίνια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το ποιους γνώριζε από τους Πορτογάλους παίκτες του Ολυμπιακού:

«Ο Τσικίνιο. Τον ήξερα από το διάστημα που πήγα να κάνω προπονήσεις στην α’ ομάδα της Μπενφίκα. Ξέρω τους άλλους από την πορτογαλική Λίγκα. Ήξερα ήδη τον Κοστίνια και τον Ζέλσον Μαρτίνς».

Για το ότι είχε κρούσεις και γιατί διάλεξε τον Ολυμπιακό:

«Πρωτίστως μου έδειξαν πως με ήθελαν. Με ήθελαν πραγματικά. Αυτό ήταν το μισό σκέλος της απόφασης. Μετά μιλάμε για έναν μεγάλο club. Για την πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα. Θα παίξουμε στο Champions League, την πιο μεγάλη διοργάνωση στον κόσμο. Αυτό νομίζω τα λέει όλα».

Για τον Μεντιλίμπαρ και τις συζητήσεις που έκαναν:

«Ναι όλοι με καλωσόρισαν. Στο προπονητικό επιτελείο είναι Ισπανοί και στη διάρκεια της παρουσίας μου στη Βιζέλα είχα επαφές με αρκετούς Ισπανούς παίκτες αλλά και με προπονητές. Προσαρμόζομαι καλά και θέλω να ξεκινήσω πολύ καλά τη σεζόν στα σημαντικά και σοβαρά παιχνίδια που θα έχει».

Για το ότι έναν χρόνο πριν πάλευε με την παραμονή με τον σύλλογό του και πως τώρα προετοιμάζεται για την προοπτική του Champions League:

«Αυτός είναι ο λόγος που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές μπορεί να βρεθείς σε δύσκολη κατάσταση και 2 με 3 μήνες μετά να είσαι στην πιο καλή φάση. Πάντα πρέπει να είσαι ήρεμος και να μπορείς να διαχειριστείς τέτοιες μεταβάσεις γιατί μπορεί να βρεθείς ξανά σε κακή στιγμή. Πρέπει πάντα να είσαι ταπεινός και να έχεις τα πόδια σου στη γη».

Για το εάν μπορέσει να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό για το κατά πόσον σκέφτεται την εθνική Πορτογαλίας:

«Πρώτα από όλα θέλω να κάνω τα πράγματα που πρέπει πολύ καλά, να δουλέψω σκληρά και μετά όλα μπορούν να έρθουν με φυσικό τρόπο. Δεν το έχω σκεφτεί καν για την εθνική. Δεν είναι κάτι που με κρατά ξύπνιο τα βράδια».