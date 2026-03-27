NBA: Οι Πίστονς κέρδισαν άνετα τους Πέλικανς και βρίσκονται κοντά στην εξασφάλιση της πρώτης θέσης στην Ανατολή

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έκαναν ακόμα ένα βήμα για να εξασφαλίσουν την πρώτη θέση στην ανατολική περιφέρεια του NBA κερδίζοντας τους Νιού Όρλεανς Πέλικανς 128-108, παρά την απουσία του Κέιντ Κάνινχαμ.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν με 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος στη νίκη των Πίστονς επί των Πέλικανς για το NBA, με τον Κέβιν Χουέρτερ να ακολουθεί στο σκοράρισμα με 22 πόντους. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Ζάιον Γουίλιαμσον με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν στην πιο «κλειστή» μάχη της βραδιάς κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς με 121-117 με τους Μπανκέρο και Μπέιν να είναι οι πρωταγωνιστές. Ο Αμερικανός ψηλός είχε 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τους νικητές, ενώ ο Μπέιν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους και 6 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο ΝτεΡόζαν με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κνούπελ ξεχώρισε στη νίκη των Χόρνετς επί των Νίκς με 114-103 πετυχαίνοντας 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Μπολ ήταν καταλυτικός με 22 πόντους και 6 ασίστ για τους νικητές. Ο Μπράνσον ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 26 πόντους και 13 ασίστ, όμως δεν είχε άξιους συμπαραστάτες για να καταφέρει να δώσει τη νίκη στην ομάδα της Νέας Υόρκης.

Τα αποτελέσματα της βραδίας

Ντιτρόιτ Πίστονς – Νιού Όρλεανς Πέλικανς 129-108

Σαρλότ Χόρνετς – Νιού Γιορκ Νικς 114-103

Ορλάντο Μάτζικ – Σακραμέντο Κινγκς 121-117