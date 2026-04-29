NBA: Οι Σπερς προκρίθηκαν στα ημιτελικά των playoffs της Δύσης

Περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Νάγκετς - Τίμπεργουλβς
Ο Κέλντον Τζόνσον των Σπερς
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν άνετα εντός έδρας των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 114-95, έκαναν το 4-1 στη μεταξύ τους σειρά και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης στο NBA.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορί και περιμένουν τον νικητή τη σειράς Νάγκετς – Τίμπεργουλβς (σ.σ. 3-2 υπέρ της Μινεσότα).

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βικτόρ Γουεμπανιαμά με 17 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Ντι’Άρον Φοξ πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Ντίλαν Χάρπερ.

Από πλευράς Μπλέιζερς, ξεχώρισε ο Ντένι Άβντιγια με 22 πόντους.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-24, 65-45, 86-65, 114-95.

Στα άλλα παιχνίδια της βραδιάς, οι Νικς διέλυσαν τους Χοκς με 126-97 και έκαναν το 3-2 στη μεταξύ τους σειρά, με τον Μπράνσον να μετράει 39 πόντους και 8 ασίστ.

Από την πλευρά τους, οι Σίξερς έκαναν την έκπληξη, επικρατώντας των Σέλτικς με 113-97 στη Βοστώνη και μείωσαν σε 3-2, μένοντας ζωντανοί στη σειρά.

Εμπίντ και Μάξι ξεχώρισαν για τους νικητές, με τον πρώτο να σημειώνει 33 πόντους και 8 ασίστ και τον δεύτερο 25 πόντους και 10 ριμπάουντ.

