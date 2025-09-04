Νέα τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ – Κλειστό το βόρειο πέταλο στο παιχνίδι με την Αμπερντίν

Η UEFA ανακοίνωσε νέα τιμωρία για την ΑΕΚ. Κλείνει ξανά το πέταλο της Opap Arena, ενώ στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ επιβλήθηκε και πρόστιμο.

H UEFA ενεργοποίησε την σε αναστολή ποινή που είχε επιβληθεί στην ΑΕΚ λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ και κλείνει ορισμένες θύρες για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Ένωσης στη League Phase του Conference League.

Αυτό σημαίνει ότι στο παιχνίδι με την Αμπερντίν στις 23 Οκτωβρίου θα είναι κλειστό το βόρειο πέταλο.

Επιπλέον, η UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ με συνολικό πρόστιμο ύψους 86.000 ευρώ (30.000 για καπνογόνα, 18.000 για κλειστούς διαδρόμους, 18.000 για λέιζερ, 17.500 για συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας και 2.500 για είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο).

Παράλληλα η Ένωση τιμωρήθηκε με μερικό κλείσιμο των εξεδρών για μια αγωνιστική με αναστολή. Πρόκειται για τις θύρες 19,21,23 και 25. Η διάρκεια της αναστολής θα είναι διετής και ξεκινάει από σήμερα (04/09), δηλαδή την ημέρα που εκδόθηκε η απόφαση.