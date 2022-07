Μία influencer στις ΗΠΑ δέχθηκε έντονη κριτική στα social media, μετά από μία προσπάθειά της να… εκθέσει τον Λεμπρόν Τζέιμς, κατηγορώντας τον για… καμάκι.

Η νεαρή κοπέλα, που μοιάζει υπερβολικά στην Κιμ Καρντάσιαν, δημοσίευσε τα views σε ένα story της στο instagram, στα οποία φαίνεται και το όνομα του Λεμπρόν Τζέιμς. «Κάθε μέρα και ένας νέος ράπερ ή αθλητής επιμένει ενοχλητικά. Από μένα είναι όχι», έγραψε μάλιστα σαν σχόλιο η influencer με το διαδικτυακό όνομα Just Ghazal.

Το γεγονός έφερε όμως “κράξιμο” εναντίον της, με τους χρήστες των social media να την κατηγορούν ότι προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή. «Η τύπισσα αντέδρασε λες και της έστειλε κάποιο προσωπικό μήνυμα. Ούτε να δεις το story κάποιου δεν μπορείς πλέον χωρίς να σε κατηγορήσουν», ανέφερε ένα από τα σχόλια, ενώ αρκετά είναι και τα υβριστικά μηνύματα, με το “απομίμηση της Καρντάσιαν” να είναι το πιο κόσμιο.

This Instagram chick said LeBron James was creeping on her Instagram 😭😭😭😂😂😂😂 #LeCreep pic.twitter.com/UtjTzzddfJ

Ghazal Tavoosi posted a screenshot of Bron’s name as a viewer along with a rejection, stating, ‘Still a no for me.’ The internet was not kind. https://t.co/hesPlwxdLK