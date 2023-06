H Σαμάνθα Ριβέρα κατάφερε να γίνει viral σε όλο τον κόσμο, με μία αντίδρασή της κατά τη διάρκεια του αγώνα χόκεϊ των Vegas Golden Knight με τους Florida Panthers.

Όντας live σε αμερικανικό δίκτυο, η νεαρή δημοσιογράφος είδε με την άκρη του ματιού της έναν οπαδό να προσπαθεί να βγει μπροστά στην κάμερα και τον απέτρεψε με φοβερό τρόπο.

Χωρίς να χάσει το χαμόγελό της, άπλωσε το χέρι της και κατάφερε να τον κρατήσει μακριά της, γεγονός που την έκανε διάσημη μέσα σε ένα βράδυ, όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και παγκοσμίως.

Miami reporter Samantha Rivera absolutely STIFF-ARMED an unruly fan during her Game 2 report 😱👏



(via @JSamanthaRivera, @cbsmiami) pic.twitter.com/1YZFjz7MYV