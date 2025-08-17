Νέο σκοπευτήριο στη Δράμα με τη συμβολή της οικογένειας Κορακάκη

Ο Αθλητικός Σκοπευτικός Όμιλος Κύκλωψ από τη Δράμα ανακοίνωσε την ανέγερση ενός νέου υπερσύγχρονου σκοπευτηρίου, με την εμπλοκή και της οικογένειας Κορακάκη, η οποία και έχει χαρίσει πλήθος διακρίσεων στην ελληνική σκοποβολή, με κορυφαία φυσικά, το χρυσό μετάλλιο της Άννας Κορακάκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο.

Η Άννα Κορακάκη έχει σημειώσει αρκετές φορές στο παρελθόν τις ελλείψεις στις εγκαταστάσεις της Ελλάδας για τη σκοποβολή και φαίνεται ότι έβαλε το… χέρι της για να δημιουργηθεί ένα κορυφαίο ιδιωτικό σκοπευτήριο στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Δράμα.

Η ανακοίνωση του Ομίλου Κύκλωψ

Το κορυφαίο σκοπευτήριο της χώρας κι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά σκοπευτήρια του κόσμου, βρίσκεται υπό ανέγερση στη Δράμα! Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 40 θυρίδες προπονήσεων-αγώνων, κατάλληλα εξοπλισμένο για διεξαγωγή εγχώριων και διεθνών αγώνων (meetings), με εγκεκριμένο καταστατικό και εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου εντός του Αυγούστου 2025, στόχος μας είναι να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του αθλήματος σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

Η εμπλοκή της οικογένειας Κορακάκη, με τις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις στο άθλημα, προσδίδει κύρος, εμπειρία και προοπτική σε αυτήν την προσπάθεια. Καλούμε λοιπόν, όλους όσοι θέλουν να γνωρίσουν τα αγωνίσματα της σκοποβολής, μικρούς και μεγάλους, υποστηρικτές του αθλήματος και μελλοντικούς πρωταθλητές, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις προεγγραφές στον Αθλητικό Σκοπευτικό Σύλλογο Δράμας «ΚΥΚΛΩΨ».

Η πρώτη επαφή με το άθλημα και οι εγγραφές των νέων μελών/αθλητών στον σύλλογο, θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2025 έως 30/09/2025 και ώρες 18:00 – 21:00, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συλλόγου. Οι πρώτες 20 εγγραφές αθλητών στον ΚΥΚΛΩΨ, θα έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τις προπονήσεις τους από 15/09, ενώ με την αποπεράτωση των εργασιών του υπό ανέγερση νέου σκοπευτηρίου του συλλόγου (η ολοκλήρωση υπολογίζεται κατά τον μήνα Νοέμβρη-Δεκέμβρη), θα είναι διαθέσιμο για χρήση από όλους τους ενδιαφερόμενους!