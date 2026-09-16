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Αθλητικά

Το Super Cup αλλάζει έδρα, φαβορί η Sunel Arena για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης

Τα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο έχουν φέρει σαρωτικές αλλαγές στη διεξαγωγή του Super Cup
Η Sunel Arena
Η Sunel Arena σε ματς της ΑΕΚ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Το Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο κλειστό της Ρόδου, όμως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νησί, έχουν φέρει τη διοργάνωση κοντά στη Sunel Arena.

Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ που έδωσαν φιλικά στη Ρόδο ταλαιπωρούνται από κρούσματα γαστρεντερίτιδας, γι’ αυτό και το πιο πιθανό είναι το Super Cup, όπου συμμετέχουν οι δύο μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, να πραγματοποιηθεί στη Sunel Arena.

Ακόμα δεν είναι οριστικό ότι η Sunel Arena θα αναλάβει τη διεξαγωγή, καθώς και το κλειστό του Περιστερίου έχει τις πιθανότητές του.

Άγνωστο είναι αν θα υπάρχουν φίλαθλοι στις εξέδρες του τουρνουά, χωρίς να υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρεθεί κόσμος στις εξέδρες.

Το πρόγραμμα του Super Cup

  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (26/09/26)
  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/09/26)

Μικρός τελικός (27/09/26)

Τελικός (27/09/26)

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