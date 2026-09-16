Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μάριους Μουαντιλμαντζί

Την απόκτηση του Αφρικανού επιθετικού, Μάριους Μουαντιλμαντζί, από την Σαμσουνσπόρ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός το πρωί της Τετάρτης (16.9.26).

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο και θα πλαισιώσει τους Αρμάντο Γκονσάλες και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη γραμμή κρούσης της ομάδας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην αναμέτρηση με τον Βόλο.

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Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στο Τσαντ, αγωνιζόμενος στις ακαδημίες των CF Doba (2013–2014) και AS Doyen (2014–2015).

Στη συνέχεια πέρασε στο επαγγελματικό επίπεδο με την Coton Sport, από την οποία βρέθηκε το 2018 στην Πόρτο Β ως ελεύθερος.

Εκεί, παρέμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, όταν παραχωρήθηκε δανεικός στην Άβες. Ο δανεισμός ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2020 και επέστρεψε στην Πόρτο Β.

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Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την πορτογαλική ομάδα, εντάχθηκε στη βελγική Σερένγκ, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν.

Το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του ήρθε τον Ιούλιο του 2023, όταν η Σαμσουνσπόρ τον απέκτησε ως ελεύθερο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Marius Mouandilmadji.

Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1998, ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Τσαντ αγωνιζόταν στην Samsunspor, με τη φανέλα της οποίας από το 2023 έκανε 119 συμμετοχές, έχοντας 44 γκολ και 13 ασίστ.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 πέτυχε 23 γκολ σε 52 ματς, εκ των οποίων τα δέκα στην τουρκική Super Lig και τα οκτώ στο Conference League, ενώ εφέτος σκόραρε μία φορά σε δύο παιχνίδια πρωταθλήματος της Samsunspor.

Προτού συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, έπαιξε στο Βέλγιο για λογαριασμό της RFC Seraing (62 συμμετοχές, 14 γκολ, 3 ασίστ), αλλά και στην Πορτογαλία σε Porto και Desportivo Aves.

Ο νέος κυνηγός της ομάδας μας είναι 26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Τσαντ και έχει σημειώσει τέσσερα γκολ.

Marius, καλώς όρισες στον Θρύλο!».