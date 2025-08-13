Νίκολιτς για το ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: «Αν κάνουμε δώρο θα μας τιμωρήσουν – Μπορεί να παίξει ο Γιόβιτς»

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί αύριο (14/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena, για τον αγώνα ρεβάνς του 2-2 στην Κύπρο, στα προκριματικά του Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το ματς στη συνέντευξη Τύπου.

Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε στα “δώρα” που έκανε η ομάδα του στο πρώτο παιχνίδι και ζήτησε 100% συγκέντρωση στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού στην OPAP Arena, ενώ υποστήριξε ότι αν χρειαστεί, μπορεί να ρίξει στο ματς και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Λούκα Γιόβιτς.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

“Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ματς κόντρα σε μια ομάδα που παίξαμε στη Λεμεσό σε δύσκολες συνθήκες, μια εξαιρετική ομάδα. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη αναμέτρηση. Είμαστε στην Ευρώπη, στα νοκ-άουτ, πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, δεν πρέπει να υπάρχει λεπτό χωρίς συγκέντρωση.

Δεν πρέπει να κάνουμε κάποιο δώρο, διότι θα μας τιμωρήσουν. Η άλλη ομάδα έχει ποιότητα, ανυπομονώ για το παιχνίδι που θα γίνει στο γήπεδό μας μπροστά στον κόσμο μας που δημιουργεί μια υπέροχη ατμόσφαιρα.

Οι παίκτες ξέρουν τη σημασία του αγώνα. Είδατε χθες ότι η Πάφος νίκησε εύκολα τη Ντιναμό Κιέβου, η ΑΕΚ Λάρνακας επίσης κόντρα στη Λέγκια. Κακώς κάποιοι τις υποτιμούν. Δεν θα τους υποτιμήσουμε, πήραμε το μάθημά μας. Υποφέραμε γιατί ήταν μια ομάδα με ποιότητα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, διεθνής από τον πρόεδρο μέχρι τον φροντιστή. Πρέπει με την ποιότητά μας να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας”.

Για τα παιδικά λάθη που έκανε η ομάδα στο πρώτο ματς και για το πώς κύλησε η προετοιμασία σε αυτό το κομμάτι: “Αναλύσαμε το κομμάτι. Μετά το 0-2 πήγαμε να σκοράρουμε τρία ή τέσσερα γκολ και δεχθήκαμε γκολ από μια μπαλιά στην πίσω γραμή που δεν ήταν αντεπίθεση. Πήραμε το μάθημά μας. Χρειαζόμαστε βοήθεια από όλους. Από τον κόσμο κι από εσάς τους δημοσιογράφους.

Εδώ βλέπω το 1/3 των δημοσιογράφων, ίσως γιατί είναι εορτή αλλά για εμάς δεν είναι εορτή. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια, καλούμε τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα. Αν είμαστε όλοι εστιασμένοι, τότε θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο μας”.

Για τα περιθώρια αλλαγών που έχει στο μυαλό του ενόψει του αυριανού αγώνα: “Ίσως δεν υπάρξουν αλλαγές, ίσως κάποιες μικρές αλλαγές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ομάδα, όσοι είμαστε στο φύλλο αγώνα.

Η σεζόν είναι μεγάλη, είναι μαραθώνιος. Υπολογίζω σε όλους τους παίκτες, όλη τη χρονιά. Αν αφήνω κάποιον παίκτη εκτός δεν σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζω ή αν παίζει κάποιος ένα ματς δε σημαίνει ότι θα είναι βασικός. Όσοι είναι στην ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, τους χρειαζόμαστε όλους. Υπάρχουν διάφοροι ρόλοι, να είσαι βασικός, να παίζεις ως αλλαγή και να είσαι στον πάγκο”.

Για το αν θεωρεί ότι αυτό το ματς είναι ένα κριτήριο για τον χαρακτήρα της, διότι πρέπει να σκοράρει και να δείξει υπομονή: “Κάθε παιχνίδι νοκ-άουτ είναι ευκαιρία να δείχνεις μαχητικό χαρακτήρα και τη σωστή νοοτροπία. Θέλουμε να αποτυπώσουμε τα θετικά χαρακτηριστικά της ομάδας.

Αν είσαι σε ένα κλαμπ που δεν έχεις πίεση, τότε δεν είσαι στο σωστό μέρος, τότε είσαι σε ένα μικρό κλαμπ. Είμαι σε ένα μεγάλο κλαμπ που έχει πίεση, απολαμβάνω την πίεση. Οι παίκτες μου είναι συνηθισμένοι να παίζουν υπό πίεση, το απολαμβάνουν. Σκεφτείτε να ήμασταν σε έναν αγώνα με άδειες κερκίδες. Δεν το απολαμβάνεις το ίδιο με ένα γήπεδο που είναι γεμάτο και πάλλεται.

Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, η ομορφιά του. Ως προς το αυριανό ματς πρέπει να δείξουμε εξυπνάδα. Ο αντίπαλος είναι επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις και δεν πρέπει να επαναλάβουμε λάθη. Είναι σημαντικό να είμαστε σταθεροί και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις στο γήπεδο”.

Σε τι κατάσταση είναι ο Λούκα Γιόβιτς: “Έχει να κάνει με την ομάδα, όχι με έναν παίκτη ξεχωριστά. Αν η ΑΕΚ χρειάζεται μερικά λεπτά τον Λούκα για να πάρει το αποτέλεσμα, θα παίξει. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το αποτέλεσμα. Είναι σε μια καλή κατάσταση, δεν μπορώ να σας πω πόσα λεπτά θα παίξει αν χρειαστεί. Έχει να κάνει με το τι χρειάζεται το παιχνίδι ή η ΑΕΚ”.