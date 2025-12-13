Νίκολιτς για το Παναιτωλικός – ΑΕΚ: «Συναγερμός είναι το μήνυμά μου για το παιχνίδι στο Αγρίνιο»

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Παναιτωλικό για τη 14η αγωνιστική της Super League (14/12/25, 17:30, Live από το Newsit.gr) και ο Μάρκο Νίκολιτς εφίστησε την προσοχή στους ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι του Αγρινίου.

Λίγο μετά το μεγάλο διπλό επί της Σαμσουνσπόρ στο Conference League, η ΑΕΚ καλείται να επαναφέρει τη συγκέντρωσή της στην ελληνική Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς σήμανε… συναγερμό ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, στις δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

Έρχεστε από μια σημαντική νίκη, όμως το πρόγραμμα είναι βαρύ, τα παιχνίδια συνεχόμενα κι έχετε μπροστά σας το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό. Οι σκέψεις σας;

«Ένα ακόμη πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθοριστικό παιχνίδι. Κατανοώ ότι όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για το τελευταίο μας παιχνίδι και υπάρχουν πολλοί λόγοι να είναι χαρούμενοι. Φυσικά, όλοι πρέπει να το απολαύσουν, αλλά είναι ώρα να τελειώσουμε με την εορταστική διάθεση και να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο επόμενο ματς. Ένα εκτός έδρας παιχνίδι, μόλις επιστρέψαμε από το ένα ταξίδι και τώρα θα ταξιδέψουμε με το πούλμαν για τρεις – τέσσερις ώρες για το Αγρίνιο. Ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα, χωρίς τον κόσμο μας ή με έναν πολύ μικρό αριθμό στο γήπεδο. Πρέπει να επιστρέψουμε την προσοχή μας πίσω.

Η ομάδα έδειξε καλά στην προπόνηση σήμερα. Δείχνει συγκεντρωμένη, ακόμη δεν βρίσκεται στο 100%, αλλά ελπίζω ότι μέχρι αύριο, μέχρι να αρχίσει το ματς θα ανακτήσουμε την προσοχή μας στο 100%. Όμως, πνευματικά και σωματικά έπειτα από ένα καλό σερί που έχουμε, δείχνουμε καλά. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θεωρώ πως ισχύει ό,τι και στο προηγούμενο ματς με τον Ατρόμητο γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αφήσουμε βαθμούς εκεί. Και μετά μπορούμε να τελειώσουμε τη χρονιά με δύο παιχνίδια στο γήπεδό μας, κάτι που είναι πλεονέκτημα για εμάς με τον κόσμο μας. Όμως, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη. Οπότε: συναγερμός, αυτό είναι το μήνυμά μου».

Να περιμένουμε φρέσκα πόδια αύριο σε επίπεδο ενδεκάδας;

«Κάποια ναι, αλλά όχι τόσα πολλά. Γιατί κατ’ αρχάς, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σε αυτό τον ρυθμό. Και εν συνεχεία, γιατί όπως ξέρετε δεν έχουμε για την ώρα τη δυνατότητα για μεγάλο rotation, έχουμε παίκτες που λείπουν στην επίθεση. Όμως, σίγουρα κάποιοι φρέσκοι παίκτες θα παίξουν».

Από τον Παναιτωλικό τι περιμένετε;

«Καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα. Πιθανότατα, όπως οι περισσότερες ομάδες στην Ελλάδα, θα μείνει πίσω από τη μπάλα, προσπαθώντας να μας «κτυπήσει» στις αντεπιθέσεις. Έχει μια μικρή διαφορά το αν παίζεις εκτός ή εντός έδρας. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες όταν παίζουν εντός έδρας είναι λίγο πιο επιθετικές και λίγο περισσότερο διατεθειμένες να παίξουν.

Αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς σκέφτεται ο προπονητής τους. Αναλύουμε όλες τις πιθανότητες, ίσως παίξουν 4-3-3, που το χρησιμοποιούν στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν. Ίσως με 4-2-3-1 ή 4-4-2, όπως στα τελευταία δύο παιχνίδια, που τους έδωσαν κάποια αποτελέσματα. Ή ίσως παίξουν με πέντε στην άμυνα, κάτι που κάνει ο προπονητής τους σε κάποια παιχνίδια. Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ό,τι σχεδιάζουν να κάνουν».