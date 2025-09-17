Νίκολιτς για τον αγωνιστικό χώρο στο Αιγάλεω: “Τίποτα δεν μπορώ να ζητήσω, απλά να κερδίσουμε και να φύγουμε”

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε τα παράπονά του για τον κακό αγωνιστικό χώρο στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ επικράτησε 1-0 του Αιγάλεω στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, χάρη στο γκολ του Φραντζί Πιερό. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την πολύ κακή εικόνα του αγωνιστικού χώρου, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ζητήσει κάτι παραπάνω από τη νίκη.

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στην COSMOTE TV για τον αγωνιστικό χώρο και αν μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω:

“Τίποτα. Απλά να κερδίσουμε και να φύγουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες για τη νίκη και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε εδώ για να μας στηρίξει“.