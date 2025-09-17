Κύπελλο Ελλάδας: Νίκες για ΑΕΚ, Άρη, Ατρόμητο και ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 στην έδρα του Αιγάλεω και ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ ο Άρης πέρασε με το ίδιο σκορ από την έδρα του Παναιτωλικού, ο Ατρόμητος “σάρωσε” την Ελλάς Σύρου με 4-2 και ο ΟΦΗ την Καβάλα με 3-0. Ισοπαλία 1-1 στο Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης.

Ένα γκολ του Πιερό στο 23ο λεπτό του αγώνα ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στην ΑΕΚ μέσα στην έδρα του Αιγάλεω, με την Ένωση να “φωνάζει” για το σκληρό παιχνίδι των γηπεδούχων στη συνέχεια, αλλά να παίρνει τελικά εύκολα τους τρεις βαθμούς στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο Γεντί Κουλέ της Κρήτης, ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Ζωγράφου για την Καβάλα μόλις στο 8ο λεπτό του αγώνα και άρχισε με “τριάρα” τις δικές του υποχρεώσεις στο Κύπελλο Ελλάδα. Νους και Σενγκέλια “καθάρισαν” το ματς από το πρώτο ημίχρονο και ο Νέιρα διαμόρφωσε από το 57′ το τελικό σκορ, αφού στη συνέχεια οι Κρητικοί είχαν χαμένο πέναλτι και ακυρωμένο γκολ για να φθάσουν σε πιο ευρεία νίκη.

Ακόμη κι έτσι όμως, ο ΟΦΗ πήρε τρεις βαθμούς στη League Phase και έκανε ένα πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το πιο “πλούσιο” παιχνίδι έγινε όμως στο Περιστέρι, όπου ο Ατρόμητος προηγήθηκε με 4-0 κόντρα στην Ελλάς Σύρου, με τους νησιώτες να μην παρατάνε όμως το ματς και να πετυχαίνουν δύο γκολ στο φινάλε, για το τελικό 4-2. Με δύο γκολ του Τσαντίλα και από ένα των Τσιακμάκη και Παλμεζάο, οι Περιστεριώτες έφθασαν σε μία επιβλητική νίκη, με τους Συριανούς να σκοράρουν δις μέσα σε ένα τρίλεπτο, με Γκόγκο και Τσαντούλα μετά το 80ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στα ντέρμπι των ομάδων της Super League, ο Άρης πέρασε με 1-0 από το Αγρίνιο, “λυγίζοντας” τον Παναιτωλικό με γκολ του Μορόν από τη “βούλα” του πέναλτι, στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης πήρε βαθμό στην προσωρινή έδρα της Κηφισιάς, με τον Εμμανουηλίδη να ανοίγει το σκορ στο 30′ και τον Τετέι να ισοφαρίζει το ματς με πέναλτι στο 70′.

Τα αποτελέσματα στο Κύπελλο Ελλάδας

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 1-1

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ – Καβάλα 3-0

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2