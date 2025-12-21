Νίκολιτς μετά το ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Υπήρχε φυσική και σωματική καταπόνηση, αλλά οι οπαδοί μας έδωσαν ώθηση»

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με 2-1 κόντρα στον ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Super League και ο Μάρκο Νίκολιτς έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με την προσπάθεια των παικτών του.

Στις δηλώσεις του μετά την ανατροπή της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ, ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στην κούραση των παικτών του και ευχαρίστησε τους οπαδούς που τους έδωσαν την απαραίτητη ώθηση για να φθάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς. Όταν θέλαμε την ώθηση μας την έδωσαν. Υπήρχε φυσική και σωματική καταπόνηση και δεν υπήρχαμε στο ματς. Κάναμε ευκαιρίες, είχαμε το χαμένο πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος βγάλαμε την ποιότητά μας, το ανατρέψαμε.

Υπήρχε καταπόνηση. Ξέραμε τα αποτελέσματα και πόσο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Ξέρω πως τα τελευταια πολλά χρόνια δεν παίρναμε νίκη τα Χριστούγεννα και φέτος τα καταφέραμε.

Θα ήταν μη φυσιολογικό να μην είμαι ευχαριστημένος. Τον Μάιο κρίνονται όλα. Τώρα έχουμε κενό για 7 ήμερες, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, και πολλά δύσκολα ματς μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Μετά την διακοπή θα είμαστε όλοι πίσω.

Καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά σε όλος τους οπαδούς της ΑΕΚ».