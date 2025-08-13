Νίκος Ρογκαβόπουλος: «Τεράστια ευκαιρία για μένα ο Παναθηναϊκός, ελπίζω να ανταπεξέλθω»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό και μίλησε στο «CLUB1908» για τη μετεγγραφή του στους “πράσινους”, αλλά και την επικείμενη συμμετοχή του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Κάνοντας λόγο για μία τεράστια ευκαιρία για την καριέρα του, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στον Παναθηναϊκό, ενώ αναφέρθηκε και σε όσα αποκόμισε τα τελευταία χρόνια, αγωνιζόμενος στο εξωτερικό.

Απόσπασμα των δηλώσεων του Ρογκαβόπουλου

Για το πόσο άλλαξε τα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στο εξωτερικό, σε Τουρκία και Ισπανία: «Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από τότε, τόσο στο κομμάτι της ζωής μου όσο και στο μπασκετικό. Νομίζω πως έχω ωριμάσει πάρα πολύ. Έζησα μόνος, μακριά από την οικογένειά μου και τους φίλους μου, μακριά απ’ όλα όσα είχα εδώ στην Ελλάδα. Αυτό με δυνάμωσε πολύ ως χαρακτήρα και ως άνθρωπο, με βελτίωσε ταυτόχρονα. Ως μπασκετμπολίστας, μου δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχω σε πολύ υψηλού επιπέδου παιχνίδια. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό το ταξίδι των τριών χρόνων. Τώρα, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη χρονιά».





From his professional journey so far, to the legacy of Pavlos Giannakopoulos, the warm welcome from the #PAOFans since day one, and his excitement for the season ahead:… pic.twitter.com/Yo5XPFSFHe — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 13, 2025

Για τους λόγους που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην απόφαση να υπογράψει στον Παναθηναϊκό: «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή αυτόν τον σεβασμό, αυτή τη θέληση να ενταχθώ στην ομάδα, από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι’ αυτό, μου παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία. Καλούμαι να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, σε μια ομάδα με ακόμη μεγαλύτερους στόχους. Καλούμαι λοιπόν να ξεκινήσω από την αρχή και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να βοηθήσω την ομάδα».

Για τους νέους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό: «Όλοι είναι εξαιρετικοί αθλητές και πολύ υψηλού επιπέδου παίκτες. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε και να γνωρίσω τα παιδιά, με τα οποία δεν έχουμε γνωριστεί ακόμη. Όπως είπα, είναι μια τεράστια ευκαιρία για μένα και ελπίζω να ανταπεξέλθω».

Για το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Περιμένω να δούμε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Έχει γενικά πάρα πολλούς Έλληνες, ανυπομονούμε να τους γνωρίσουμε από κοντά. Πιστεύω θα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το συναίσθημα. Εγώ το έχω ζήσει αυτά τα τρία χρόνια, που ζούσα στο εξωτερικό, με τους Έλληνες. Τους βλέπεις σε κάθε μέρος, αισθάνεσαι κάτι διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις έναν Έλληνα στο εξωτερικό. Είναι σαν να τον αγαπάς λίγο περισσότερο. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό».