Αυτό είναι το συμβόλαιο του Γιάκουμπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό

Ο Γιάκουμπ Νέστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, αντικαθιστώντας τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Γιάκουμπ Νέστρουπ και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες να διευθετηθούν, ώστε ο 38χρονος Δανός προπονητής να ανακοινωθεί επίσημα από τους πράσινους.

Όπως αναφέρεται στην tipsbladet, ο Νέστρουπ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο.

Οι ετήσιες απολαβές του θα είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με τον Δανό προπονητή να έχει ήδη “τσεκάρει” το ρόστερ του τριφυλλιού, το οποίο θα χρειαστεί ενίσχυση, δίχως όμως να γίνουν σαρωτικές αλλαγές.

Jacob Neestrup bliver cheftræner i storklubben Panathinaikos. Kun småting skal fikses, så rejser han i de næste dage til Grækenland og underskriver en kontrakt til sommer 2028 plus option på et år. Danskeren vil få en løn på 1,2 mio. euro udbetalt om året. https://t.co/BSXwvYcyyO — Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) May 26, 2026

Τις επόμενες ημέρες, ο Γιάκουμπ Νέστρουπ αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και να πιάσει και επίσημα δουλειά.