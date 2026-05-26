Αυτό είναι το συμβόλαιο του Γιάκουμπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό

Θέμα ωρών οι υπογραφές και οι επίσημες ανακοινώσεις
O Γιάκομπ Νέστρουπ
Ο Γιάκουμπ Νέστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, αντικαθιστώντας τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του τριφυλλιού.

Ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Γιάκουμπ Νέστρουπ και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες να διευθετηθούν, ώστε ο 38χρονος Δανός προπονητής να ανακοινωθεί επίσημα από τους πράσινους.

Όπως αναφέρεται στην tipsbladet, ο Νέστρουπ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό, με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο.

Οι ετήσιες απολαβές του θα είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με τον Δανό προπονητή να έχει ήδη “τσεκάρει” το ρόστερ του τριφυλλιού, το οποίο θα χρειαστεί ενίσχυση, δίχως όμως να γίνουν σαρωτικές αλλαγές.

Τις επόμενες ημέρες, ο Γιάκουμπ Νέστρουπ αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό και να πιάσει και επίσημα δουλειά.

