Αθλητικά

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ο Τσερκί έστειλε τους πολίτες στην κορυφή της Premier League

Ο Τσερκί πανηγυρίζει με τον Χάαλαντ
Ο Τσερκί πανηγυρίζει με τον Χάαλαντ/ Images via Reuters/Craig Brough

Η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε με τη νίκη και τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-1, για την 18η αγωνιστική της Premier League, χάρη στα γκολ των Ράιντερς και Τσερκί.  

Ο Ράιντερς έδωσε το προβάδισμα στη Μάντσεστερ Σίτι στο 48′, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Τσερκί και ιδανικό τελείωμα με αριστερό πλάσέ. Η Νότιγχαμ, όμως αντέδρασε πολύ γρήγορα και στο 54′ ο Χάτσινσον εκμεταλλεύτηκε την παράλληλη πάσα του Ζεσούς και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Ντοναρούμα για να κάνει το 1-1 στο City Ground.

Ο Τσερκί με γκολ στο 83′ έδωσε ένα πολύτιμο τρίποντο στους πολίτες σε μία δύσκολη έδρα και κόντρα σε μία πολύ καλά οργανωμένη άμυνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. 

Η Σίτι πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς και περιμένει το αποτέλεσμα της Άρσεναλ, κόντρα στη σκληροτράχηλη Μπράιτον, ενώ η Φόρεστ είναι στην 17η θέση με 18 βαθμούς. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
181
133
110
66
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo