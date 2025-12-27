Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ο Τσερκί έστειλε τους πολίτες στην κορυφή της Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι έφυγε με τη νίκη και τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-1, για την 18η αγωνιστική της Premier League, χάρη στα γκολ των Ράιντερς και Τσερκί.

Ο Ράιντερς έδωσε το προβάδισμα στη Μάντσεστερ Σίτι στο 48′, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Τσερκί και ιδανικό τελείωμα με αριστερό πλάσέ. Η Νότιγχαμ, όμως αντέδρασε πολύ γρήγορα και στο 54′ ο Χάτσινσον εκμεταλλεύτηκε την παράλληλη πάσα του Ζεσούς και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Ντοναρούμα για να κάνει το 1-1 στο City Ground.

Ο Τσερκί με γκολ στο 83′ έδωσε ένα πολύτιμο τρίποντο στους πολίτες σε μία δύσκολη έδρα και κόντρα σε μία πολύ καλά οργανωμένη άμυνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Η Σίτι πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς και περιμένει το αποτέλεσμα της Άρσεναλ, κόντρα στη σκληροτράχηλη Μπράιτον, ενώ η Φόρεστ είναι στην 17η θέση με 18 βαθμούς.