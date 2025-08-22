Νούνο Εσπίριτο Σάντο για Βαγγέλη Μαρινάκη: «Η σχέση μας έχει αλλάξει και δεν είναι καλή»

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αντικατάστασής του από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, υποστηρίζοντας ότι έχει αλλάξει φέτος η σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Τα σενάρια στην Αγγλία κάνουν λόγο για αντικατάσταση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στη θέση του προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να εξετάζει και την περίπτωση του Άγγελου Ποστέκογλου και ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε για την υπόθεση στα βρετανικά ΜΜΕ.

Οι δηλώσεις του Νούνο Εσπίριτο Σάντο

«Πάντα είχα μια πολύ καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη. Πέρσι ήμασταν πολύ κοντά, σχεδόν σε καθημερινή επαφή. Φέτος δεν έχουμε τόσο καλή σχέση. Πάντα πιστεύω ότι ο διάλογος ή να λες αυτό που πιστεύεις έχει σημασία. Η δική μου ανησυχία έχει να κάνει με το ρόστερ και τη σεζόν που έπεται.

Η σχέση μας έχει αλλάξει, δεν είμαστε τόσο κοντά σε καθημερινή βάση. Δεν είναι καλή, θεωρώ ότι όλοι στο κλαμπ θα πρέπει να είναι ενωμένοι αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.

“Our relationship has changed… it’s not good.”



"Our relationship has changed… it's not good."

Nuno Espirito Santo says the relationship between himself and Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis has changed for the worse.

Γνωριζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και όλοι βρισκόμαστε στον χώρο αρκετά χρόνια. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, οπότε ξέρω πώς λειτουργούν τα πράγματα.

Εγώ, όμως, είμαι εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Το κατανοώ, γιατί ανησυχώ. Είμαι ο πρώτος που ανησυχεί, ο πρώτος που προβληματίζεται. Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά και, άλλωστε, έχω βρεθεί και στην άλλη πλευρά, χωρίς δουλειά, γνωρίζοντας πολύ καλά τι συμβαίνει».