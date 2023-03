Η… τάξη του 2023 για το Hall of Fame του ΝΒΑ είναι γεμάτη μεγάλα “αστέρια” του παρελθόντος. Νοβίτσκι, Γκασόλ, Πάρκερ, Γουέιντ, Πόποβιτς και Χάμον είναι κάποιες από τις προσωπικότητες της “λαμπερής” λίστας.

Ο Ντουέιν Γουέιντ, ο Ντιρκ Νοβίτσκι και ο προπονητής Γκρεγκ Πόποβιτς είναι μεταξύ των φιναλίστ που εκλέχθηκαν για την Hall of Fame Class του 2023, ανέφερε το ESPN. Ο Ισπανός Πάου Γκασόλ, ο Γάλλος Τόνι Πάρκερ και η θρύλος του WNBA Μπέκι Χάμον έχουν επίσης ψηφιστεί στην τελική λίστα.

Η επίσημη ανακοίνωση για την πλήρη «Τάξη του 2023» θα γίνει το Σάββατο στο Final Four του NCAA ανδρών μπάσκετ στο Χιούστον.

Ο Ντουέιν Γουέιντ κέρδισε τρία πρωταθλήματα με τους Μαϊάμι Χιτ και ήταν MVP των τελικών του ΝΒΑ το 2006, 13 φορές All-Star και χρυσός Ολυμπιονίκης με την Εθνική των ΗΠΑ το 2008.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι είναι στο Νο. 6 στη λίστα με τους πρώτους σκόρερ όλων των εποχών του ΝΒΑ με 31.550 πόντους. Αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος το 2007 και κέρδισε ένα πρωτάθλημα με τους Ντάλας Μάβερικς το 2011, όταν και πήρε τον τίτλο του MVP των Τελικών.

Ο Πάου Γκασόλ κέρδισε δύο πρωταθλήματα με τους Λος Άντζελες Λέικερς μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ και ήταν έξι φορές All-Star και δύο φορές ασημένιος Ολυμπιονίκης για την Ισπανία.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς κατέχει το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στην Ιστορία της λίγκας και οδήγησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς σε πέντε πρωταθλήματα.

Η Μπέκι Χάμον ήταν έξι φορές All-Star στην καριέρα της στο WNBA και οδήγησε τους Λας Βέγκας Έϊσες στο πρωτάθλημα του WNBA το περασμένο καλοκαίρι στην πρώτη της σεζόν με την ομάδα.

