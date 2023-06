Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται πλέον στην κορυφή του κόσμου, ως MVP των τελικών στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Ντένβερ Νάγκετς και μία φωτογραφία από τότε που ήταν παιδί έχει γίνει πια… προφητική.

Όταν ήταν ακόμη παιδί στο Σόμπορ της Σερβίας, ο Γιόκιτς είχε φωτογραφηθεί φορώντας μπλούζα των Ντένβερ Νάγκετς, τους οποίους σχεδόν 20 χρόνια μετά, οδήγησε στην πρώτη κατάκτηση του NBA στην ιστορία τους.

Το γεγονός γιορτάστηκε έντονα και στην ιδιαίτερη πατρίδα του στη Σερβία, όπου και αναμένεται να γίνει χαμός και κατά την άφιξή του εκεί, μετά την παρέλαση στο Ντένβερ.

Jokic wearing a Denver Nuggets sweater at 5 years old in Serbia 🤯 pic.twitter.com/PleqUIMaUF

The scene in Nikola Jokic’s hometown of Sombor, Serbia as Jokic and the Nuggets became NBA champions 🥳pic.twitter.com/35w7umladl