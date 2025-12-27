Ντεσπόντοφ: «Μπορούμε να πάμε μακριά στο Europa League, θέλουμε το πρωτάθλημα για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αγωνίζεται για τρίτη σεζόν στον ΠΑΟΚ και σε δηλώσεις που έκανε στο «Match Telegraf» έκανε απολογισμό για τη χρονιά που ολοκληρώνεται θέτοντας τους στόχους της ομάδας του για το 2026.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην χρονιά που θα συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ανέφερε ότι πρέπει η ομάδα του να κατακτήσει έναν τίτλο τη φετινή σεζόν, ενώ τόνισε πως πιστεύει ότι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πολύ στο Europa League

Αναλυτικά η συνέντευξη του Βούλγαρου μεσοεπιθετικού

Τι χρονιά αποχαιρετά ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο; «Αποχαιρετώ μια καλή χρονιά. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαι ζωντανός και υγιής, όπως και όλοι οι κοντινοί μου άνθρωποι». Με ποιον πέρασες τις γιορτές;«Με την οικογένεια και τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους, όπως κάθε χρόνο».

Και πού θα υποδεχτείς το 2026; «Στην Ελλάδα, στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στις 31 Δεκεμβρίου, όπως και την 1η Ιανουαρίου, έχουμε προπόνηση. Μόνο 7 ημέρες άδεια έχουμε αυτόν τον χειμώνα».

Είχες μήνες που ήσουν βασικός και άλλους που ήσουν αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ – πώς σε επηρεάζει αυτό; «Ρεαλιστικά, από όσα βλέπω ήδη τρίτη σεζόν από τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου και το επιτελείο του, μπορώ να πω ότι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν βασικοί και αναπληρωματικοί. Παίζουμε 55-60 αγώνες τον χρόνο, υπάρχουν παιχνίδια για όλους δεν γίνεται 11 άνθρωποι να αντέξουν 55 ματς σε μία χρονιά.

Αυτοί οι ισχυρισμοί ότι είμαι αναπληρωματικός κ.λπ. προέρχονται από ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν το ποδόσφαιρο. Οι κύριοι που κολλάνε τέτοιες ταμπέλες δεν γνωρίζουν την ομάδα μου και ίσως να καταλαβαίνουν από άλλα πράγματα, αλλά όχι από ποδόσφαιρο».

Θα καταφέρετε να παλέψετε δυνατές ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ για τον τίτλο; «Αυτή τη σεζόν η μάχη για το πρωτάθλημα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε σε απόσταση ενός βαθμού, θα είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι έχουμε τη δύναμη, την ποιότητα και τη συνοχή για να γίνουμε πρωταθλητές. Θα είναι σημαντικό να χαρίσουμε τον τίτλο στους πιστούς φιλάθλους μας με αφορμή τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ».

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ στο Europa League; «Η ομάδα μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να νικήσουμε ισχυρούς αντιπάλους, αλλά χάσαμε βαθμούς που ήδη θα μας είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση. Αν το κάνουμε με τον πιο δύσκολο τρόπο, στο τέλος θα είναι πιο γλυκό. Προσωπικά πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά στο Europa League».

Είσαι ήδη τρίτη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Για πόσο ακόμη βλέπεις τον εαυτό σου στη Θεσσαλονίκη; «Το ποδόσφαιρο είναι δυναμικό και απρόβλεπτο. Υπάρχουν δύο μεταγραφικές περίοδοι κάθε σεζόν, αλλά θέλω να σας αποκαλύψω ότι αισθάνομαι πολύ καλά στον ΠΑΟΚ. Είμαι ήρεμος, παίζω συνεχώς, είμαστε δυνατοί. Τρίτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη και πέρασε πολύ γρήγορα. Έχω συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027 θα δούμε τι θα συμβεί.

Δεν θέλω να κάνω σχέδια, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε 24 ώρες, αλλά νιώθω καλά στη Θεσσαλονίκη και δεν μου περνά από το μυαλό να φύγω από τον ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό για να μην υπάρχουν εικασίες, γιατί έρχεται μεταγραφική περίοδος και συχνά το όνομά μου εμπλέκεται σε σενάρια. Παρ’ όλα αυτά, ποτέ μη λες ποτέ».

Πώς ένιωσες στο Ράζγκραντ, όταν αντιμετώπισες την πρώην ομάδα σου, τη Λουντογκόρετς, στο τρελό 3/3 πριν από μερικές εβδομάδες στο Europa League; «Το συναίσθημα ήταν πολύ όμορφο. Επέστρεψα στο Ράζγκραντ, είδα πολλούς φίλους, συναδέλφους, συμπαίκτες, υπαλλήλους του συλλόγου με τους οποίους είχαμε και έχουμε καλές σχέσεις. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι με πολλά γκολ.

Στο τέλος, και αυτοί μπορούσαν να κερδίσουν, αλλά και εμείς μπορούσαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Προφανώς έτσι έπρεπε να τελειώσει αυτό το ματς».

Είσαι πεντάκις νικητής της ψηφοφορίας Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς στη Βουλγαρία. Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να κερδίσει το βραβείο για το 2025; «Ποτέ δεν θα έλεγα τον εαυτό μου. Το μεγάλο φαβορί και ο άνθρωπος που το αξίζει περισσότερο είναι ο Ιβάιλο Τσότσεφ. Με τα χρόνια έχει αποδειχθεί εξαιρετικός επαγγελματίας. Το αποδεικνύει και τώρα στη Λουντογκόρετς.

Δεν είναι τυχαίο ότι είναι πρώτος σκόρερ της ομάδας και έχει πετύχει πολλά σημαντικά γκολ, συμπεριλαμβανομένου και απέναντι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι αυτός αξίζει περισσότερο να κερδίσει το βραβείο Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς, τόσο για την παρουσία του το 2025 όσο και για τη συνολική του προσφορά».