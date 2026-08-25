Ανθρωποειδές ρομπότ στην Κίνα «σπάει» το ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ στα 100 μέτρα

Ο Γιουσέιν Μπολτ συγκλόνισε τον πλανήτη το 2009, με το παγκόσμιο ρεκόρ που σημείωσε στα 100 μέτρα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Βερολίνο. Ο χρόνος των 9.58 δευτερολέπτων εξακολουθεί να ισχύει, αλλά πλέον ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να ξεπεράσει σε ταχύτητα τον εμβληματικό Τζαμαϊκανό σπρίντερ, υπό συνθήκες δοκιμών.

Στους αγώνες World Humanoid Robot Games στο Πεκίνο, ένα ανθρωποειδές ρομπότ σημείωσε χρόνο 9.39 δευτερολέπτων, αποδεικνύοντας την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Γιουσέιν Μπολτ.

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Το ρομπότ που κατασκευάστηκε από το Beijing Humanoid Robot Innovation Center έφτασε σε μέγιστη ταχύτητα 14,5 μέτρων ανά δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κούρσας. Το φινάλε της προσπάθειάς του όμως δεν ήταν καλό, αφού το ρομπότ προσέκρουσε στα προστατευτικά που υπήρχαν μετά τη γραμμή του τερματισμού και υπέστη ζημιές.

Στον αγώνα συμμετείχαν συνολικά τρία ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία τερμάτισαν όλα με παρόμοιο τρόπο, καθώς δεν διέθεταν κάποιο σύστημα για να… πατήσουν φρένα.

Το πρώτο WHRG πραγματοποιήθηκε πέρυσι, όταν το ρομπότ που κατέκτησε την πρώτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα των 100 μέτρων σε 21.5 δευτερόλεπτα. Ο φετινός απίστευτος χρόνος, δείχνει την αλματώδη εξέλιξη που υπάρχει σε αυτό τον τομέα.

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TienKung, the robot manufactured by the Beijing Centre for humanoid Robotics eclipsed Usain Bolts 100m World record today at the WHRG. It ran 100m in 9.39s vs Bolt's record of 9.58s



This is a hugely impressive feat. Last years winning time was 21.50s.



In 1 year alone the robots… pic.twitter.com/TO2wpUfEye — World Humanoid Robot Games (@WHRGFUN) August 22, 2026

Η Κίνα προωθεί τα ανθρωποειδή ρομπότ ως στρατηγικό αναδυόμενο κλάδο, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις εταιρείες να στοιχηματίζουν ότι οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα επιταχύνουν την εφαρμογή τους στη βιομηχανία, την εφοδιαστική και τις καταναλωτικές εφαρμογές.

Οι World Humanoid Robot Games, που διεξάγονται στο στάδιο Ice Ribbon του Πεκίνου, συγκεντρώνουν 666 ομάδες και 2.056 ρομπότ από 16 χώρες, τα οποία αγωνίζονται σε αθλήματα όπως στίβος, πυγμαχία, ποδόσφαιρο, άρση βαρών και γυμναστική.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για… Ολυμπιακούς Αγώνες των ρομπότ. Εκτός από τις αθλητικές εκδηλώσεις, στο WHRG τα ρομπότ εκτελούν και σωματικές εργασίες, όπως οικιακές υπηρεσίες, πυρόσβεση και άλλες μορφές διάσωσης.