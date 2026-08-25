«Ρούμπεν Βάργκας και Ολυμπιακός ήρθαν σε συμφωνία» γράφουν στην Ισπανία – Δεν προπονήθηκε ο Ελβετός με τη Σεβίλλη

Κοντά στην ολοκλήρωση του deal για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από την Σεβίλλη φαίνεται πως βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Όπως αναφέρει το “ABC” -που εδρεύει στην Ανδαλουσία, οι Πειραιώτες έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον Ελβετό εξτρέμ και γίνεται λόγος για ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο στον 29χρονο ακραίο επιθετικό.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές είναι κοντά στο να δώσουν τα χέρια, αφού ο Ολυμπιακός προσφέρει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ στην Σεβίλλη, ενώ κατά άλλες πηγές δίνει και 2 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, σε μορφή μπόνους. Η Σεβίλλη φέρεται να ζητάει 15 εκατ. ευρώ, με τις δυο ομάδες να “δουλεύουν” για να φτάσουν σε συμφωνία.

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Σημαντικό ρόλο παίζει η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να έρθει στην Ελλάδα, αλλά και ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, Ναβάρο, ο οποίος έχει περάσει από τον Ολυμπιακό παρέα με τον Κορδόν.

#ÚLTIMAHORA | El Olympiacos alcanza un acuerdo con Vargas a la espera de cerrarlo con el #SevillaFC https://t.co/c1Kie51s16 — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) August 25, 2026

Την ίδια στιγμή, ο Ρούμπεν Βάργκας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ποδήλατο στη σημερινή (25.08.2026) προπόνηση της Σεβίλλης.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε στην προπόνηση της ομάδας να γυμνάζεται ατομικά. Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Βάργκας αναμένει το “πράσινο φως” για να ταξιδέψει για την Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή ου στον Ολυμπιακό.

“Ο Ρουμπέν Βάργκας έχει ήδη μια σημαντική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να φύγει από το Σάντσεθ-Πιθχουάν και τώρα μένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες μεταξύ των συλλόγων για να ανακοινωθεί η μεταγραφή”, αναφέρει μεταξύ άλλων το “eldesmarque” και προσθέτει…: “Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρόθεση της Σεβίλλης ήταν να συγκεντρώσει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν περισσότερο προς τα 15 εκατομμύρια, με την πιθανότητα, φυσικά, να προστεθεί κάποιο μπόνους που θα αύξανε το κόστος αργότερα”.