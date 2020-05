Ο Μάλκολμ Ντιλέινι είναι αντίθετος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία και δεν δίστασε να το εκφράσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο σε ανάρτησή του στα social media.

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο άσος της Μπαρτσελόνα, Μάλκολμ Ντιλέινι, σε ανάρτησή του στο Twitter, σχετικά με τις σκέψεις για επανεκκίνηση του πρωταθλήματος.

Με αρκετές ομάδες να έχουν ήδη ξεκινήσει προπονήσεις, κάποιες να ξεκινούν τις επόμενες ημέρες και την Μπαρτσελόνα να έχει ανακοινώσει πως θα διεξάγει τεστ για τον κορονοϊό στους παίκτες της, ο Ντιλέινι εξέφρασε την άποψή του, με αφορμή και την είδηση για κρούσματα κορονοϊού σε Σαραγόσα και Μπανταλόνα.

“Πιθανότατα άνθρωποι από όλες τις ομάδες θα βρεθούν θετικοί. Και θέλετε να αρχίσει το πρωτάθλημα. Τα έχετε χάσει όλοι;” έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Αμερικανός γκαρντ των “μπλαουγκράνα”.

Θυμίζουμε πως το πρωτάθλημα Ισπανίας έχει διακοπεί εδώ και καιρό και το πλάνο επανέναρξης περιλαμβάνει Final-12 σε ουδέτερη έδρα και μονό τελικό, στο διάστημα από τα τέλη Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα οι ημερομηνίες.

Probably people on every team that’ll test positive. And they want to start a league 🤦🏽‍♂️y’all tripping