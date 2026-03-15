Ντίνος Μαυροπάνος: Επίθεση αγάπης από οπαδούς της Άρσεναλ στο Instagram του Έλληνα αμυντικού

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο 1-1 με τη Γουέστ Χαμ και είδε τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ να “ανοίγει” στους 9 βαθμούς, με τους “κανονιέρηδες” να έχουν παιχνίδι περισσότερο. Ο Ντίνος Μαυροπάνος έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα.

Οι “πολίτες” άνοιξαν το σκορ στο 31′ με τον Μπερνάρντο Σίλβα, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντίνος Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα -στο κόρνερ του Μπόυεν- και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε το δοκάρι.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος έκανε έτσι το καλύτερο δώρο στην Άρσεναλ, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε από το 2018 μέχρι το 2022. Το γκολ του πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους φίλους των “κανονιέρηδων”!

Στο φινάλε του Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι, αρκετοί φίλοι της Άρσεναλ έκαναν “ντου” αγάπης στον λογαριασμό του στο Instagram και έκαναν αποθεωτικά σχόλια στην τελευταία του δημοσίευση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dinos Mavropanos (@dinos_mavropanos)

We thank you Mavrapanos

Your decision to merge your head with the ball might just have won us the league.



We salute you pic.twitter.com/hjjYZRxiCV — JoeBloggsFPL (@BloggsFpl) March 15, 2026

As usual, Arsenal fans flood Mavropanos’ most recent Instagram post to thank himpic.twitter.com/6nqZwGyZ3f — Uzumaki Tony (@thearsfamily97) March 15, 2026

“Η καλύτερη εμφάνιση για την Άρσεναλ μέχρι τώρα” και “Μία φορά κανονιέρης για πάντα κανονιέρης”, ήταν μερικά από τα σχόλια προς τιμήν του, από εκστασιασμένους φίλους της Άρσεναλ, που βλέπουν την ομάδα τους να είναι πιο κοντά από ποτέ στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από το 2004.