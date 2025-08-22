Αθλητικά

Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ψεύτικο ίδρυμα στο όνομά του και έκλεψαν 50.000 λίρες

Το θάνατο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή εκμεταλλεύτηκαν οι απατεώνες
Ο Ντιόγκο Ζότα σε αγώνα της Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ REUTERS
Ο Ντιόγκο Ζότα σε αγώνα της Λίβερπουλ (ΦΩΤΟ REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά έδωσε την ευκαιρία και για μία διαδικτυακή απάτη στο όνομά του, με πάνω από 50.000 λίρες να κάνουν… φτερά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία ομάδα απατεώνων δημιούργησε ένα ψεύτικο ίδρυμα με το όνομα του Ντιόγκο Ζότα στο διαδίκτυο και κατάφερε να αποσπάσει ποσό της τάξης των 50.000 λιρών ή περίπου 57.000 ευρώ από φίλους του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή.

Οι δωρεές έγιναν στο diogojotafoundation.org και όταν έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για ψεύτικη ιστοσελίδα, τα… ίχνη της εξαφανίστηκαν από το διαδίκτυο, με τις αρχές να έχουν αναλάβει πλέον την υπόθεση.

