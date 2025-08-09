Αθλητικά

Ντιόγκο Ζότα: Η Ρόμα τίμησε τη μνήμη του Πορτογάλου πριν το φιλικό κόντρα στην Έβερτον

Πάουλο Ντιμπάλα και Κλαούντια Ρανιέρι κατέθεσαν λουλούδια στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή
To μνημείο του Ντιόγκο Ζότα έξω από το Anfield
To μνημείο του Ντιόγκο Ζότα έξω από το Anfield / Reuters / Lee Smith

Η Ρόμα απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, πριν από το φιλικό κόντρα στην Έβερτον, σε μια πολύ όμορφη και συγκινητική κίνηση έξω από το «Anfield».

Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεία της Ρόμα αποτελούμενη από τους Πάουλο Ντιμπάλα, Κλαούντιο Ρανιέρι και τον τεχνικό διευθυντή Ρίκι Μασάρα, άφησε λουλούδια στο μνημείο του Ντιόγκο Ζότα έξω από το γήπεδο της Λίβερπουλ, με αφορμή την επίσκεψη των «τζιαλορόσι» στο Λίβερπουλ για τον αγώνα απέναντι στην Έβερτον.

«Ένας φόρος τιμής για τον Ντιόγκο» έγραψε η Ρόμα στο video που ανέβασε από την πολύ όμορφη πράξη της.

=#ASRoma pic.twitter.com/QRxLQ5YHnf— AS Roma English (@ASRomaEN) August 9, 2025

Υπενθυμίζεται πως ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, όταν το αυτοκίνητο του εξετράπη της πορείας του και πήρε φωτιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo